¿Por qué Steve Irwin aparece en el Doodle de Google?

Google celebra el 57 aniversario del nacimiento de Steve Irwin, mejor conocido en la década de los años 90 y 2000 como "El cazador de cocodrilos". Por eso en el Doodle del día de hoy encontramos su imagen.

"La presentación del Doodle de hoy explora la vida y el legado de Steve Irwin, conservacionista de la vida silvestre y personalidad de televisión", destaca Google en la descripción del Doodle.

"Steve Irwin heredó el amor por los grandes reptiles desde muy temprana edad y lo compartió con el mundo a través de su trabajo en el Zoológico de Australia. Además de su popular serie de televisión The Crocodile Hunter . Irwin y su familia dedicaron sus vidas a la preservación y apreciación de la vida silvestre", añade Google.

Steve Irwin nació en Melbourne, Australia, un 22 de febrero de 1962. Fue criado por Lyn y Bob Irwin; quienes le dieron una pitón de más de 3 metros cuando cumplió 6 años. A principios de la década de 1970, los Irwins se mudaron a Queensland, Australia, y abrieron el Parque de Reptiles de Beerwah.

El Doodle de hoy fue realizado por el artista invitado Shanti Rittgers. A través de sus rede sociales expresó: "Es un honor haber conseguido hacer el arte para el Doodle de Steve Irwin; fue un acto de amor para un hombre que le enseñó al mundo (y a un pequeño yo) a emocionarse por los animales. Por favor, disfrútenlo".

I’m honored to have gotten to make the art for the Steve Irwin doodle today. It was a labor of love for a man who taught the world (and little me) to get excited for animals! Please enjoy 😊 https://t.co/HCm148SbqB #illustration #art

