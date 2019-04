Tom Brady abre cuenta de twitter ¡para anunciar su retiro!

Tremendo revuelo causó el mariscal de campo de los New England Patriots Tom Brady ¡al anunciar su retiro de los emparrillados!

Y es que Tom decidió abrir una cuenta oficial de twitter y su primer mensaje fue: “Me estoy retirando. En mi tiempo libre estaré tuiteando”.

I'm retiring. In my spare time, I'll be tweeting #LFG

— Tom Brady (@TomBrady) April 1, 2019