Apple muestra al mundo macOS Catalina con soporte para apps de iPad #WWDC19

La Worldwide Developers Conference (WWDC19) de Apple sigue en curso y no deja de dar algunos anuncios interesantes. Ya conocimos por fin su nueva generación de Mac Pro y hasta una rara serie de TV. Pero en realidad hay muchas más novedades. Tal es el caso de macOS Catalina.

Apple se pone más retro que nunca con su nueva Mac Pro #WWDC19 La nueva Mac Pro en su apariencia nos regresa a algún punto entre finales de los 90 e inicios del siglo XXI. Pero el hardware es pura potencia.

Esta nueva versión del sistema operativo de Apple es básicamente macOS 10.15 e integra ahora por fin el soporte para aplicaciones de iPad. Claro sin sumar necesariamente la interfaz táctil de la pantalla. Pero este Project Catalyst ampliará el catálogo considerablemente. Siempre y cuando los desarrolladores lo impulsen.

Pero habrá unas mejoras interesantes. Por ejemplo, Twitter portará su aplicación de iOS y ahora estará disponible en macOS. A la par que se creó una función de sidebar que permitirá usar cualquier iPad como una segunda pantalla para la computadora de escritorio.

Sí, como Microsoft lo propuso hace años. También aplicaciones dedicadas a eso, como Duet Display, seguirán funcionando, pero esta capacidad ya viene integrada desde la propia actualización.

Catalina retoma algunos elementos de Mojave y aquí los pule. Con el rediseño de un nuevo Modo Oscuro, una sección renovada de Apple News, y una App Store completamente remodelada en su interfaz junto a Photos.

Apple Music, Podcasts y Apple TV también cambian para convertirse en relevo absoluto de la ya obsoleta plataforma de iTunes.

En el espectro opuesto Find My Friends y Find My iPhone se fusionan para llamarse ahora Find My. De modo que sea accesible igual desde cualquier producto Apple, de escritorio o móvil inteligente.

Otro enfoque interesante es que ahora el sistema operativo se expandirá para soportar mejor el uso de comandos de voz. Como un medio de accesibilidad para personas con discapacidades. Los que hará más eficiente su uso.

Sin duda macOS Catalina es una de las actualizaciones más importantes de la historia.