Se acerca el Prime Day 2019 de Amazon, aquí algo de lo que ofrecerá

Este 15 y 16 de julio llega la celebración exclusiva para miembros de Amazon Prime donde podrán aprovechar miles de ofertas y eventos de entretenimiento de la mano de Amazon Music y Prime Video.

Miles de internautas se unirán y disfrutarán del Prime Day donde Amazon estará ofreciendo a los miembros un millón de ofertas a nivel mundial y por primera vez durará ¡48 horas! (desde el primer minuto del 15 de julio y hasta el último segundo del 16 de julio). También habrá lanzamientos exclusivos que no puedes perderte y para los que no son miembros podrán obtener una prueba de 30 días gratis en cualquier momento, ingresando a Amazon.com.mx/primeday.

Prime Day es una celebración exclusiva para miembros Prime. / Dreamstime

Aquí los eventos para aprovechar:

10 de julio: Prime Concert con Taylor Swift, Dua Lipa, SZA y Becky G en Prime Video y Prime Music.

Amazon Music te hará cantar y bailar con todo el Fem Power. Acompaña a Jane Lynch en la presentación del Prime Concert, con Taylor Swift (You Need To Calm Down y ME!), Dua Lipa (New Rules y IDGAF), SZA (The Weekend y Love Galore) y para agregarle un toque Latino, Becky G (Mayores y Sin Pijama) estará presente en el escenario.

El concierto se transmitirá en vivo en primevideo.com/primedayconcert, el 10 de julio a las 8:00 pm hora de México. Adicional, a partir del 10 de julio, puedes pedirle a Alexa la playlist del concierto con solo decirle: “Alexa, reproduce el playlist del concierto de Prime Day”.

Adicionalmente, Amazon Music tiene una sorpresa exclusiva para los miembros Prime. Por tiempo limitado y para que disfruten de las más de 50 millones de canciones de Amazon Music Unlimited, los miembros Prime podrán disfrutar el servicio 4 meses, por solo 9 pesos. Algunas de las recomendaciones de Amazon Music para escuchar este Prime Day son Gran Sur, Kurt y Ed Maverick.

13 de julio: Twitch Prime Crown Cup de Apex Legends y EA Sports

¿Te imaginas al medallista olímpico Sir Mo Farah, Thierry Henry y a Leticia Bufoni, la skateboarder ganadora de los X Games juntos? Será posible en la Twitch Prime Crown Cup de EA Sports, que se transmitirá en vivo desde Londres en: twitch.tv/twitchprime.

Y mientras tanto, en Las Vegas, Murda Beatz, productora musical y DJ Dillon Francis, quienes competirán para ver quién puede permanecer vivo por más tiempo en una partida de todos contra todos en Apex Legends.