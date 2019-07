Kyle ‘Bugha’ Giersdorf gana Fortnite World Cup; se lleva 3 millones de dólares

El joven estadounidense Kyle ‘Bugha’ Giersdorf fue el ganador de la Fortnite World Cup, con lo cual consiguió llevarse un premio de tres millones de dólares, ’Bugha’ consiguió reunir 59 puntos tras seis intensas partidas.

