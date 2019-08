Motorola One Action le cambia el sentido a tus videos

Un nuevo integrante llega a la familia Motorola One, luego del exitoso One Vision, lanzado hace algunos meses, que nos presentaba una pantalla Cinema Vision 21:9, en esta ocasión repite fórmula, pero mejorada con el nuevo Motorola One Action que añade un diferenciador inigualable.

Motorola One Action lleva este nombre por la novedosa Action Cam (primera en su clase mundialmente) que te permite grabar videos horizontales tomando el teléfono verticalmente, lo que permite mayor comodidad al grabar con una sola mano.

Tres cámaras que hacen la diferencia

Como ya hemos dicho, esta cualidad es la que se roba los reflectores en el dispositivo, ya que cuenta con un sistema de triple cámara que cuenta con un gran angular ultra-amplio y una acción especial:

Action Cam: Permite que tu video tomado en vertical, aparezca en horizontal en la pantalla del teléfono, lo que facilita la grabación y el manejo del teléfono en prácticamente cualquier situación.

Cámara Central: Cuenta con 12MP, es de enfoque rápido y ayuda a mantener la estabilidad en cualquier toma que desees hacer.

Seensor de profundidad: La tercera cámara con 5MP con detección de profundidad donde podrás aplicar efectos bokeh para lograr retratos artísticos

Además la innovación en sus tres cámaras se ve potenciada con Inteligencia Artificial que permite capturar mejores videos y fotos potenciados con las capacidades de aprendizaje intensivo que ofrece el procesador Octa-core.

Cortesía: Motorola

Diseño cómodo y ligero

La apuesta de la división Motorola One se ha establecido como un ideal para el sector de consumidores femenino, ajustándose mejor a las manos delgadas con un peso de 176 gramos y dimensiones reducidas que permiten alcanzar todos los ángulos de la pantalla.

Pantalla y cámara frontal

En este sentido, Motorola continúa por el camino del agujero como cámara frontal que regala algunos milímetros más de visibilidad a la pantalla. Además Motorola apostó por colocar el sensor de huella digital en la parte trasera del dispositivo para facilitar el desbloqueo.

Sobre el software

La tarjeta de presentación cuando hablamos de Motorola, sin duda es la característica de mantener Android lo más puro posible y con este nuevo smartphone apuestan por aplicar Android One en su versión Android 9 Pie, ofreciendo hasta dos años de actualizaciones del sistema y tres años de parches de seguridad.

Especificaciones técnicas

Pantalla: LTPS IPS de 6,3 pulgadas. FullHD+ 2.520 x 1.080, 432 ppp

Batería: 3,500 mAh (1 día entero de uso aproximadamente) / con carga rápida de 10 W

Memoria de almacenamiento: 128 GB -expandible hasta 512GB con microSD-

Memoria RAM: 4GB

Procesador: Exynos 9609 con CPU Octa-core

Cámara trasera: Principal de 12MP, Sensor de profundidad de 5MP, Cámara de acción FOV ultra-amplio 117o, Tecnología Quad Pixel; f/2.2

Cámara frontal: 12 MP con flash en pantalla

Conectividad: USB – Tipo C

Sensores: Lector de huellas digitales, sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiente, magnetómetro y giroscopio

Precio y disponibilidad

Motorola One Action ya se encuentra disponible en todas las tiendas oficiales Motorola, tiendas en línea e-commerce como Linio, además cadenas comerciales y operadores con un precio desde 7,999 pesos en colores: blanco luminoso y gris vintage, mientras que el color aqua, se espera que llegue al país durante el mes de de septiembre.