Presentan nueva gama de equipos de cómputo para celebrar 30 años de innovación

Durante 30 años ASUS se ha caracterizado por la elaboración de equipos de cómputo con los más altos estándares de diseño, calidad y desempeño, consagrándose así, como una de las marcas más importantes del mundo. A lo largo de este tiempo, los seguidores han sido un factor en la inspiración del desarrollo de productos, logrando numerosos hitos que dieron forma a las actuales innovaciones. A medida que la constante innovación presenta nuevos desafíos, ASUS está convencido de que la mente colectiva continuará empujando los límites y estableciendo nuevos estándares.

“La innovación y pasión por la tecnología nos han llevado a un gran crecimiento en estos 30 años. En algunos continentes ya estamos en el primer lugar de ventas y a escala global somos uno de los tres fabricantes más importantes. La 'Búsqueda de lo Increíble' es uno de los valores que está presente en cada uno de los productos y servicios que ofrecemos en ASUS”, comentó Hank Wu, Director General de ASUS México.

Hank Wu, Director General de ASUS México, se mostró feliz por los logros alcanzados. / Ignacio Campos/Publimetro

"En México cumplimos ocho años y hemos tenido una gran aceptación, posicionándonos como una de las marcas favoritas entre los consumidores que buscan la mejor calidad e innovación en un equipo de cómputo. Estamos muy felices de presentar esta nueva gama de computadoras como parte del aniversario 30 de ASUS", agregó Hank Wu.

“Hace 30 años Asus creó la primera placa madre para el procesador Intel i486, marcando el inicio de tres décadas de colaboración conjunta caracterizada por una oferta de innovación al mercado global. En 2007 lanzamos la primera netbook; en 2011 la primera Ultrabook y dos años después la primera 2 en 1. Hoy una vez más, estamos entregando productos de alto desempeño con múltiples pantallas como la Zenbook Pro potenciados por los procesadores Intel® Core™ de 9ª generación, enfocados en ofrecer experiencias de creatividad y entretenimiento sin límites”, afirmó Julián Cardona, director de retail para Intel en México.

Conmemorando los 30 años, ASUS anunció el lanzamiento de su nueva línea de cómputo entre las que destacan:

Zenbook Pro Duo (UX581)

ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) es una innovadora laptop ultraportátil que presenta el nuevo ASUS ScreenPad™ Plus, una revolucionaria pantalla táctil secundaria de ancho completo que expande y mejora las capacidades interactivas ofrecidas por el ScreenPad original. ScreenPad Plus ofrece infinitas posibilidades creativas para los creadores de contenido, permitiendo flujos de trabajo que aumentan la productividad y facilita la multitarea. Se integra a la perfección con la pantalla principal, y el software integrado ScreenXpert incluye una amplia selección de aplicaciones, herramientas y utilidades que permiten a los usuarios disfrutar fácilmente de los beneficios de eficiencia de ScreenPad Plus.

ASUS VivoBook S (S532)

VivoBook S15 (S531/S532), un par de laptops ultra portátiles que contienen la innovadora pantalla táctil secundaria ASUS ScreenPad™ 2.0 para mejorar la productividad, y cinco acabados de color no convencionales que añaden un toque de personalidad al cómputo móvil para atraer a la joven audiencia. El elegante chasis metálico presenta toques de diseño únicos e incluye el diseño de bisagra ErgoLift para una cómoda escritura.

ROG Strix SCAR III (G531)

La distintiva ROG SCAR III cuenta con una pantalla de 15 pulgadas. Combina un chasis resistente y portátil con una tapa de aluminio mejorada. SCAR III está inspirada en FPS lleva un acabado Gunmetal Grey con un sutil estilo de tejido de carbono en la cubierta interior.