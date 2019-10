Arena presenta primer encuentro de negocios de esports

Arena: The Place to Play y Gaming Partners han presentado Arena Esports Summit 2019, se trata del primer encuentro de negocios sobre los esports en México.

El evento se realizará el próximo 24 de octubre en las instalaciones de Arena Cinemex Antara Polanco con el objetivo de intercambiar puntos de vista y experiencias sobre los Deportes Electrónicos (Esports) y su rol que cada vez es más relevante en el sector del entretenimiento para jóvenes en todo el mundo.

En el comunicado se menciona que habrá una agenda de 5 paneles formados por expertos que ofrecerán un panorama detallado de las oportunidades de los esports en México. A continuación tienen los detalles de estos paneles:

Datos de la Industria de Gaming y los Esports. Moderado por Ernesto Piedras CEO & Director General de THE CIU (Director de la firma de consultoría estratégica, dimensionamiento e investigación de mercados con alcance global y especialización en América Latina).

Estrategias de Arena esports – donde Luis Fernando Martínez, Director de Arena, junto con diversos aliados nos explicará como Grupo Cinemex aborda la oportunidad de los esports en México. Moderada por Jorge Lizarraga CEO de Gaming Partners (Con 18 años de experiencia en proyectos relacionados con Gaming y Esports en América Latina).

Experiencias esports de marcas no endémicas. Con participantes de relevantes empresas de consumo, y moderado por Judith Rangel Gerente General de GG Agency (Agencia especializada en estrategias Gaming Marketing).

Las nuevas Celebridades – talento esports. Con la participación de jugadores profesionales y talento masivo, moderado por Irving Velazquez, Manager de Esports Latam, ex-progamer en FIFA, con más de 10 años de experiencia en deportes electrónicos uno de los fundadores de Liga Mexicana de Videojuegos y Liga Colombiana de Videojuegos. Esports Latam (Empresa especializada en el sector con operaciones en América Latina).

El rol de los Publishers en los esports. Moderado por Mario Valle, Director General de Altered Ventures (Con más de 20 años de experiencia en la industria de los videojuegos, es considerado uno de los pioneros en el ecosistema de videojuegos de América Latina y un activo emprendedor global para la iniciativa empresarial en el desarrollo de juegos y las nuevas tecnologías en los mercados emergentes.)

Luis Fernando Martínez, Director de Arena: The Place to Play, comentó lo siguiente sobre el encuentro: "Arena The Place To Play y Grupo Cinemex siempre han estado involucrados en el posicionamiento de los esports en México. La construcción de espacios pensados específicamente para estos es una tendencia mundial. Este Summit es una muestra de la importancia que tiene para nosotros impulsar y consolidar el ecosistema."

