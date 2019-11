Con los auriculares AirPods Pro de Apple eliminarás el ruido externo

La empresa de la manzana nos presenta una nueva versión de los auriculares AirPods Pro de Apple que viene con la opción de eliminar el ruido exterior completa o parcialmente para que puedas disfrutar de tu música con mayor comodidad.

Estos auriculares inalámbricos incorporan mejoras en relación con los AirPods 2 pues traen una almohadilla flexible con tres tamaños diferentes que se ajusta a la medida de cada oído.

¿Cómo funcionan los AirPods Pro de Apple?

La cancelación de ruido o no es voluntaria por parte del cliente y cuenta con tres opciones: Noise cancelattion (cancelación del ruido), Off (cancelación apagada) y Transparency (para cancelación media del ruido).

Esta función se activa gracias a un micrófono exterior que percibe el sonido ambiental. Cuando pulsas la cancelación del ruido, el auricular emite una señal que lo anula en el interior. Cuando pulsas un sensor externo en el auricular, puedes volver a escuchar el sonido del ambiente.

Los auriculares AirPods Pro son resistentes al agua y al sudor, por lo que puedes entrar al baño o a una piscina, andar bajo la lluvia y practicar tu deporte favorito con tus auriculares de Apple sin ningún riesgo de que se dañen. Aunque el agua no afecta su funcionabilidad, tampoco han sido diseñados para deportes acuáticos ni actividades submarinas.

Para cargarlos, solo debes colocarlos en su estuche de carga inalámbrica y aguantan entre 4 y 5 horas de reproducción por carga y 24 horas de reproducción con el estuche. Tanto este modelo como todos los de la serie AirPods incluyen el chip H1 con el que puedes hablar con Siri Google.

¿Vale la pena comprar los AirPods?

Para todo el público geek, adquirir los AirPods Pro es una necesidad y urgencia. Si eres un usuario que suele estar en espacios con mucho ruido de ambiente, estos auriculares son una excelente opción para aliviar el exceso de ruido en tus oídos.

