Aprende a descargar videos de YouTube

¿Te ha pasado que te gusta mucho un video que has visto en Youtube y quieres tenerlo en tu teléfono? Existen muchas opciones que te dejan descargar videos de Youtube pero no puedes compartirlo en otras comunidades virtuales. Esto se debe a que dichos materiales cuentan con restricciones de derechos de autor.

Sin embargo, a través de este truco podrás descargar videos publicados en Youtube en tu computadora o teléfono, de manera fácil y segura, para verlos cuantas veces quieras, enviarlos a tus amigos o colgarlos en las redes sociales.

Sigue estos pasos para descargar videos de Youtube gratis

Desde tu teléfono Android o computador, ingresa a Youtube y copia el enlace del video que más te gusta y quieres descargar de manera gratuita. Luego solo tienes que acceder a la página http://es.savefrom.net/.

Allí te aparecerá una barra de texto donde podrás pegar el enlace del video. Luego escoge la calidad de la descarga en MP3 o MP4.

De inmediato, te saldrá una ventana que te informa dónde quedará guardado tu video, selecciona la opción “descargar” y listo.

Ahora podrás ver y escuchar este video cuantas veces quieras y compartirlo en tus redes sociales, whatsapp u otras comunidades virtuales.

Otras opciones de descarga de videos de Youtube online

Si tu teléfono utiliza el sistema iOS, no necesitas de recursos externos para visualizar y descargar videos de Youtube, pues puedes suscribirte al servicio de pago de Youtube Premium que te ofrece la opción descargar. Sin embargo, los videos quedarán en la app y no podrás verlos fuera de ella.

Caso parecido ocurre con la app Youtube Go, que solo brinda la opción de descarga para algunos videos que así lo permitan, por lo que quedarán descargados todos los artistas y personajes de gran influencia. Solo están habilitados cuentas de personas o empresas pequeñas, tutoriales, entre otros contenidos.