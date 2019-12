Resident Evil 3: Se filtran las primeras imágenes de la nueva versión

Las primeras portadas para el remake de Resident Evil 3 salieron a la luz pública esta semana y ya no queda duda de que Capcom, la empresa que desarrolla los videojuegos, está trabajando en una nueva tercera entrega meses después de estrenar la adaptación de Resident Evil 2.

En las fotos que fueron divulgadas por error en la PlayStation Store se puede ver rápidamente a Nemesis, el enemigo a vencer en esta versión. Carlos Oliveira y Jill Valentine también están presentes, publicó el diario El Universo.

En el caso de Valentine, su aspecto cambió mucho en comparación con el bosquejo del primer lanzamiento para PlayStation en 1999. En ese momento, el juego salió con el nombre Resident Evil 3: Nemesis y Biohazard 3: Last Escape.

Igualmente, la apariencia de Nemesis está causando molestias en las redes sociales debido a las alteraciones que tiene con respecto al primer diseño. La presencia de una nariz en el villano sería la mayor causa de la controversia; reseñó We Got This Covered.

En el original, este no tiene órgano respiratorio, sus encías y dientes están más pronunciados al igual que las grapas en su rostro.

El portal Gamstat fue uno de los primeros en notar la filtración en la plataforma.

Looks like the final name for Project Resistance will be Resident Evil Resistance

And it has a similar font as the logo for REmake 3 pic.twitter.com/Ml2zooyr47

— Nibel (@Nibellion) December 3, 2019