¿Cómo crear el collage Instagram Top 9 con tus mejores 9 fotos del año?

¿Qué mejor manera para cerrar un año que mirar hacia atrás y ver los mejores momentos? Precisamente esa es una de las principales funciones de Instagram Top 9, la moda en estos días para echar un vistazo al pasado y que recuerda las mejores de 2019.

La novedad en este 2019 es que también se pueden compartir los videos más populares. A continuación te explicamos cómo hacerlo, paso a paso, y los riesgos de hacerlo.

1. Instagram Top 9 no es una aplicación propia de IG o FB

Lo primero que debes de saber es que Instagram Top 9 no pertenece a Facebook, ni es una función propia del software de Instagram. Por lo tanto, se utiliza una aplicación de terceros, lo que significa que autorizas dar tu información a otro proveedor de servicios.

El año pasado, más de cuatro millones de personas terminaron compartiendo sus tomas más queridas. Según los desarrolladores detrás del collage Top Nine, ya se han generado más de 9 millones de fotos en este 2019. Y la cifra puede crecer, ya que Instagram Best Nine, o Top Nine, se ha convertido en una tradición anual.

Here is my Top 9 of 2019.

(If you don’t like them… well, I have others 😂)#instagram #bestnine2019 pic.twitter.com/3FrKSUmRIz — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 26, 2019

2. ¿Cómo crear tu Instagram Top Nine?

En primer lugar, deberá dirigirse a TopNine.co e ingresar su nombre de usuario de Instagram para que el servicio pueda comenzar a encontrar sus tomas más similares. Si prefiere usar la aplicación, el desarrollador Beta Labs también ha creado una aplicación dedicada "Top Nine for Instagram 2019" disponible para iOS y Android en las respectivas tiendas de aplicaciones.

Si está utilizando el sitio web, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico válida. Esto se debe a que el servicio le enviará el producto final cuando termine de analizar todas sus imágenes y junte la cuadrícula de tres por tres de sus imágenes.

3. ¿Y si no quiero que conserven mis datos?

Si note sientes cómodo con los desarrolladores manteniendo sus datos, puede solicitarles que eliminen su información personal en cualquier momento. Sólo tienes que dirigirte a topnine.co/forget-me y llenar el formulario.

4. ¿Puede alguien más hacer mi Instagram Top 9?

Sí. No hay nada que te impida armar un # TopNine2019 para otra persona. Claro, siempre y cuando su página de perfil esté pública en Instagram. Si ha configurado su propia cuenta de Instagram como privada, tendrá que usar la aplicación Best Nine en lugar del sitio web para crear su Top Nine.