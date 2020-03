Instagram estudia función que permita borrar los mensajes directos automáticamente

Instagram podría sorprender a sus usuarios con una función que esta ligado a ese estilo de navegación incógnito que busca no dejar huellas, en este caso se trataría de los mensajes que se autodestruyen.

La opción que a muchas personas les puede recordar a Telegram con sus conversaciones privadas, se encuentra en su fase de preparación técnica y programática.

La información la dio a conocer Jane Manchun Wong, una blogger y hacker tecnológica que es conocida por brindar primicias sobre los avances de las nuevas funciones de apps y redes sociales antes de su lanzamiento.

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020