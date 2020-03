Por esta razón los videos de YouTube en Europa no se pueden ver en HD

YouTube dio a conocer a través de un comunicado que reducirá la calidad de sus videos en países de la Unión Europea (UE) con el fin de evitar un colapso en Internet, que ha visto como se ha incrementado el tráfico de navegación con el brote del Coronavirus.

“Nos comprometemos a cambiar temporalmente todo el tráfico en la UE a definición estándar por defecto”, informó la empresa mediante un comunicado.

Con esta iniciativa, YouTube pasa a ser la segunda compañía que reduce la calidad de sus servicios en Europa luego de que Netflix lo hiciera a petición del comisario de la industria de la UE, Thierry Breton.

“Acojo con gran satisfacción la iniciativa que Google ha tomado para preservar el buen funcionamiento de Internet durante la crisis del COVID-19”, expresó Breton, en un tweet.

I warmly 👍🏻 the initiative that #Google takes to preserve the smooth functioning of the Internet during the #COVID19 crisis by having #YouTube switch all 🇪🇺 traffic to SD by default. @sundarpichai and @SusanWojcicki demonstrate strong responsibility.https://t.co/jMNhFFpsxa

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 20, 2020