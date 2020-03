Empresas de videojuegos y la OMS se unen para combatir el Coronavirus

El Coronavirus COVID-19 ha unido a múltiples compañía con un solo objetivo y es el de combatir el virus que generó una crisis sanitaria y económica a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con varias compañías de videojuegos anunciaron una alianza que busca promover la prevención del virus originado en China.

A través de un comunicado, varias empresas de la industria del entretenimiento electrónico informaron que el objetivo es ayudar a diseminar las medidas para reducir los contagios, reseñó The Next Web.

Bajo el nombre “#PlayApartTogether”, la iniciativa comenzó a ser difundida en redes sociales, donde se invitaba a los fanáticos de juegos electrónicos a tomar las recomendaciones de la OMS, tales como: El lavado de manos, higienes respiratoria y el distanciamiento físico.

Los videojuegos han sido el refugio de muchas personas que están cumpliendo con las medidas de aislamiento social para prevenir el COVID-19. Sin embargo, la industria quiere ir más allá en su ayuda contra la enfermedad.

Por su parte, Bernard Kim, presidente de distribución de Zynga, reconoció la importancia del trabajo de la OMS y como los videojuegos pueden ayudar en las tareas de prevención.

Honored to be part of #PlayApartTogether https://t.co/nBk3v8wnCw

— Bernard Kim (@GamerBK) March 29, 2020