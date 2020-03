WhatsApp: Paso a paso para cambiar el color de los chats

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo y sus colores predeterminados son conocidos por su simpleza.

Sin embargo, la popular 'app' tiene habilitado, entre sus funciones, la posibilidad de personalizar los colores de las conversaciones para que el propio usuario le brinde dinamismo a la aplicación.

¿Cómo cambiar el color del chat?

Para cambiar los colores en las conversaciones, el usuario debe cumplir los siguientes pasos:

Ir Ajustes > Chats > Fondo

En esa última opción el usuario puede seleccionar entre: Fotos de la galería, fondos de una galería exclusiva de WhatsApp, un fondo sencillo con el color por defecto de la aplicación o la opción de "Color Sólido".

WhatsApp: Truco para conocer con cuál contacto hablas más La comunicación en WhatsApp también se traduce en archivos como imágenes, voice, gif, sticker y GIF.

Los colores disponibles en la aplicación pasa por negro, vinotinto, marrón, azul en distintas tonalidades, rojo, naranja, gris, entre otros.

¿Se puede personalizar todos los chats?

La función no es general, es decir, no se puede personalizar cada chats de manera individual. No obstante, al cambiar el color de las conversaciones, la percepción de la aplicación cambia de manera notable.

Existen formas de cambiar drásticamente la apariencia de la aplicación de mensajería instantánea, pero es usando una aplicación complementaria (y a su vez no oficial) que tendrá acceso a ciertos datos personales para su funcionamiento.