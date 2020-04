Nueva aplicación de Internet se vuelve viral por convertir selfis en pinturas renacentistas

Durante la crisis del nuevo coronavirus y el confinamiento, las personas han buscado entretenimiento en diversas aplicaciones como Instagram y TikTok. Además, de estas famosas redes sociales un artista, “Al Gahaku”, se ha vuelto famoso por convertir selfis en pinturas renacentistas a través de su página web.

El método con el que funciona la página es muy sencillo. Simplemente debe ingresarse al página web de Al Gahaku, en la que solicita una foto retrato. Solo debe subirse una imagen que procesará y, de inmediato, verás el resultado.

fam….. what the hELL is this shit pic.twitter.com/IQ2szqMhKR — make the rich pay for COVID-19 (@JAACable) April 1, 2020

Sin embargo, algunos usuarios han manifestado que las pinturas coinciden más con el realismo o el impresionismo del siglo XIX.

I'm generating photos into canvas renaissance painting. Like this tweet if you want one. (char haha pero true bitaw kay bored ko) pic.twitter.com/or8LotorGn — cornelia (@chaaaguilar) April 2, 2020

La aplicación ha recibido críticas por elementos “racistas” en pinturas renacentistas

The AI Gahaku “renaissance painting AI generator” is racist AF. It made me way paler than I am IRL so I decided to see what it would do to a far darker POC. Here is Naomi Campbell: pic.twitter.com/KxeMUOecv9 — 🌲 sydnee wagner 🌲 (@sydneeisanelf) April 2, 2020

Pese a la popularidad que ha tenido durante el tiempo de cuarentena, esta aplicación también ha recibido duras críticas y ha sido calificada como “racista”.

El argumento se basa en que la aplicación se encarga de “aligerar” los rostros negros, quitándole así el tono de la tez y algunos rasgos.

Benedict Cumberbatch as Renaissance painting; a thread pic.twitter.com/lc3tXxMYjs — dra stranja (@bencwings) April 1, 2020



“¡A todos les encanta el algoritmo de pintura renacentista, un algoritmo encantador que te hace ver como una pintura renacentista! *5 segundos después.* Lamentamos informarle que el algoritmo es racista”, dijo un usuario de Twitter.

Putting Joe Exotic into the Renaissance painting app is already the best thing I’ve done today. pic.twitter.com/mbezY1W6wh — Lizz ⚡️ (@LizzFree_OrDie) April 1, 2020

Sin embargo, los internautas no han parado de usarla y no solo han probado la transformación con selfis propias, sino con fotografías de famosos y personajes virales como “Tiger King”.

Te mostramos en video: