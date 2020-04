Llega el emocionante tráiler final de Final Fantasy VII: Remake

Square Enix lanzó mediante su canal oficial, el tráiler final del esperado Final Fantasy VII: Remake, la nueva versión del clásico juego de rol lanzado originalmente en 1997 y que revolucionó al género al mostrar gráficos tridimensionales así como una historia oscura y profunda que por su extensión, fue dividida en tres discos.

Featuring a number of jaw-dropping reveals and glimpses at scenes from throughout the full game, the #FinalFantasy VII Remake Final Trailer is here! #FF7R pic.twitter.com/64Xhi4WR3e

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) April 3, 2020