WhatsApp permitirá conectarse desde varios dispositivos

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp continúa creciendo y lo demuestra en cada actualización que lanza.

En esta ocasión, el portal WaBetaInfo, especializado en filtrar las buenas nuevas que llegan a la app, dio a conocer que los desarrolladores ya trabajan en una actualización que permitirá a los usuarios acceder a su cuenta desde diferentes dispositivos.

Es decir, ahora podrás utilizar tu cuenta de WhatsApp en varios dispositivos a la vez con un mismo número de teléfono y por si esto fuera poco, la actualización también permitirá a los usuarios tener más de una cuenta en un mismo dispositivo.

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020