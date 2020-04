Elon Musk se une a la lucha contra el coronavirus: ofrece respiradores a países donde llegue la red Tesla

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha decidido unirse a la lucha contra el Coronavirus que actualmente afecta al mundo y ofreció donar respiradores a los países afectados por pandemia y donde llegue la red de su compañía.

“Tenemos respiradores de sobra aprobados por la FDA. Los enviaremos a hospitales de todo el mundo dentro de las regiones de entrega de Tesla. El dispositivo y el envío son gratuitos. El único requisito es que los respiradores se necesiten inmediatamente para los pacientes, no que se guarden en un almacén. Por favor, contactar conmigo o con Tesla”, escribió el multimillonario a través de su cuenta de Twitter.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.

