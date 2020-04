Animal Crossing, toda una tendencia durante la cuarentena

El distanciamiento social de los últimos meses en todo el mundo, ha provocado que millones de personas busquen nuevas actividades qué realizar para mantenerse ocupadas, y una de las más populares son los videojuegos.

Animal Crossing es un videojuego para Nintendo Switch que nació hace ya varios años, -inicialmente diseñado para niños- que ha lanzado varios títulos; sin embargo el nuevo 'New Horizons' ha ganado mucha popularidad últimamente, pues todo el mundo quiere ser parte de este mundo de animales virtual.

Animal Crossing 'New Horizons', se ha convertido en la tendencia en videojuegos para pasar la cuarentena por ser un juego de simulación -parecido a los Sims- muy simple, donde la sociedad está conformada por animales con cuerpo de humano, tú puedes elegir al personaje que más te guste.

Pero lo que más llama la atención es que en Animal Crossing todo sucede en tiempo real, es decir, todos los 'eventos' que suceden en el juego están relacionados a la época del año en la que estás jugando.

Y seguro te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer en este videojuego? La respuesta es: VIVIR.

En Animal Crossing, los jugadores pueden hacer una infinidad de actividades como ir a pescar, interactuar con sus amigos, llevarles recursos, fabricar comida, muebles, hacer crecer su cantidad de bayas (moneda oficial del juego) y mucho más.

Este videojuego tiene como principal objetivo que los jugadores conviertan su isla en un lugar ideal para vivir.

Tom Nook es el personaje más importante, el CEO de Nook Inc. la compañía que maneja prácticamente todo en Animal Crossing. En la isla, él es el encargado de dar a los jugadores sus tareas para convertir la isla desierta en un lugar habitable para todos.

Incluso han habido algunas anécdotas divertidas en Animal Crossing, pues la gente se toma tan enserio sus roles, que hasta una boda que se había cancelado por el brote de Covid 19, se efectuó de forma virtual en el juego con los amigos a distancia y toda la cosa.

"My fiance and I had to cancel our upcoming wedding due to COVID-19, so our best friends gave us a surprise Animal Crossing wedding instead"

