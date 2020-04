Estos han sido los videos de OVNIS reconocidos por Estados Unidos

Lo que miles de personas han estado esperando durante años, finalmente ha sido confirmado de manera oficial por el Gobierno de Estados Unidos: la presencia de Ovnis en los cielos de nuestro planeta.

Este 27 de abril el Pentágono publicó tres videos de objetos voladores, los cuales calificaron como “fenómenos aéreos no identificados”. Se trata de tres grabaciones conocidas desde hace varios años, pero debido a tantas documentaciones falsas que abundan en el ciberespacio, el gobierno estadounidense decidió publicar los videos “para aclarar cualquier duda posible sobre la autenticidad de las grabaciones que han estado circulando”.

El materia audiovisual ya había sido revelados por To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA), una compañía fundada por el exvocalista de Blink-182, Tom DeLonge.

Una de las primeras grabaciones se hizo en 2004, cuando dos pilotos se encontraban haciendo labores aéreas de rutina, y fue cuando vieron un Ovni de una forma oval y de tres metros de longitud que volaba sobre el Pacífico, a unos 160 kilómetro de California. Uno de los pilotos lo describió como un “dron” durante la grabación.

Según una publicación de The New York Times en 2017, el artefacto volaba a unos 24 kilómetros sobre el nivel del mar y luego descendió para ubicarse a unos 6 kilómetros de la superficie. “Se aceleró como nada que hubiera visto antes”, narró uno de los pilotos.

En otra entrevista pero esta vez con la ABC News, el comandante retirado David Fravor, uno de los pilotos, dijo: “Puedo decirte que no era de este mundo”. “No estoy loco ni he estado bebiendo. Por entonces llevaba 18 años volando. He visto todo lo que se puede ver en ese ámbito, pero nunca había visto nada igual”, contó Fravor.

“Mira cómo vuela”. Este avistamiento ocurrió en la costa este de Estados Unidos, en una misión rutinaria de reconocimiento, cuando la aeronave volaba a una “gran velocidad y baja altitud”, informó en 2019 la Stars Academy of Arts and Science, organismo privado que dirigen exfuncionarios de la NASA y la CIA.

Estos avistamientos publicados por el Pentágono ya había sido confirmados en 2017 por la Marina, pero sin declarar un veredicto sobre esas naves que se movían a gran velocidad a varios kilómetros sobre la superficie de la Tierra, sin usar alas y ningún mecanismo de propulsión.

El primero de abril, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) liberó varios archivos de sus investigación sobre objetos voladores no identificados (OVINS) para quienes durante los días de confinamiento quieran profundizar sobre el tema.

En sus redes sociales, la entidad compartió los documentos. “La CIA nunca rehuye a un desafío, incluso cuando parecen… de otro mundo. #Quédate en casa y aprende más sobre las investigaciones de la CIA sobre los ovnis”, cita la publicación.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020