Estos serían los precios de los nuevos iPhone 12 que saldrán al mercado este año

A pesar de la crisis económica mundial producto del coronavirus, la empresa estadounidense de tecnología, Apple, continúa al frente de los trabajos para sacar este año al mercado la nuevo linea de sus dispositivos móviles.

El iPhone 12 se lanzaría presuntamente en el mes de septiembre. Sin embargo, todavía no existe una fecha definida dadas las circunstancias actuales.

Eso no evita que cada semana se sepan más detalles sobre su diseño, su especificaciones y lo más reciente su precio.

El CEO del portal Front Page Tech, Jon Prosser, filtró lo que serían los precios de los 4 nuevos modelos que lanzará la compañía durante este año.

El nuevo iPhone 12 tendría cuatro modelos con características un poco distintas que varían de acuerdo a sus capacidades y por supuesto su precio.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020