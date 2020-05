REVIEW: Oppo A9 2020, la batería es asombrosa y duradera

La gama media continúa acumulando grandes opciones y una de ellas, sin duda, es Oppo, la compañía China que ya había hecho su acto de aparición en México hace varios años y que ahora regresa con dos grandes opciones: Oppo A9 2020 y A31.

Review de los highlights de OPPO A9 2O2O

En Publimetro tuvimos la oportunidad de probar este dispositivo durante algunas semanas y a continuación te hablaremos de nuestros specks favoritos:

Batería. El A9 2020 tiene con una batería pocas veces vista en una gama media, pues cuenta con 5,000 mAh, lo que significa 3 días casi completos de uso. La carga no es rápida, pero dada la enorme capacidad de autonomía, no resulta un problema que dure una hora, para tenerla de nuevo al 100%.

Procesador. El procesador de este dispositivo es un Qualcomm 665 con un procesador de 8 núcleos y 65 bits. Esto se traduce en un rendimiento superior, mantener las apps abiertas o en espera sin que el dispositivo se ponga lento o se trabe.

Cámara. Ubicada al centro de la parte trasera del dispositivo, encontramos un juego de 4 cámaras que agrupan un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 y dos lentes orientadas a la profundidad de campo.

En cuanto a la aplicación de la cámara, encontramos un uso sencillo con varias opciones: Noche, Panorámica, Experto, Fotografía por intervalos, cámara lenta y retrato. Tiene las funciones más que suficientes para poder fotografiar distintos aspectos en varias situaciones.

En nuestra experiencia, la cámara cumple y lo hace muy bien, tomando el cuenta el bajo costo del dispositivo. Nos muestra colores vívidos, mejora las fotos con la función de Inteligencia Artificial (AI). A continuación algunas fotos tomadas con Oppo A9 2020.









Pantalla. El dispositivo cuenta con una pantalla de 6.5″ y una relación pantalla-cuerpo del 89%, lo que permite disfrutar mejor del contenido multimedia. Además cuenta con Corning Gorilla Glass 3+, lo que le da una durabilidad superior.

La pantalla es perfecta para prácticamente todo lo que quieras hacer con el dispositivo, además (si eres fan de scrollear en las noches en Instagram o cualquier red social) la tecnología de protector de luz azul del dispositivo, ayuda al descanso de la vista por las noches.

Software. Encontramos el Sistema Operativo (capa de personalización) ColorOS 6.0.1, basado en Android 9.

No tenemos queja, aunque es distinto, no causa ningún problema de rendimiento al dispositivo -es decir, no se siente pesado-, y para ser sinceros, queda muy bonito en el modo de organización y diseño de íconos de cada una de las pantallas; resulta bastante fluído y cómodo.

Oppo A9 2020

OPPO regresa a México

Entrevistamos a Julián Aguilar, director de desarrollo de Oppo, quien explicó a Publimetro que la compañía decidió regresar a nuestro país por considerar que México es punta de lanza en el mercado de los smartphones.

"Creemos que el público mexicano es una parte fundamental para nuestro desarrollo y queremos la posibilidad de darles a ellos una mejor opción en tecnología"

Julián agregó que Oppo desea cumplir las expectativas de los consumidores, lanzando dispositivos de gama media pero con prestaciones premium como el A9 2020 que incluye una función llamada 'Game boost' para aquellos usuarios que se enfocan en el gaming.

-Game Boost, a través de Frame boost ayuda al sistema a predecir la latencia posible y hacer los ajustes necesarios para evitar atrasos en el juego-

"El público en México busca una batería que dure todo el día, una buena cámara y pantalla. Creemos que al conocer la tecnología que ofrece Oppo, las personas de todas las edades van a tener una preferencia por nuestra marca"

Para la selección de productos de lanzamiento en México, Julián Aguilar explica que se realizó un estudio a profundidad para conocer las necesidades de los smartphones del mercado actual.

"En este momento Oppo A9 2020 y A31, que son los primeros que traemos a México, fueron pensados en los consumidores; tratamos de ser cercanos a los clientes. Sin duda, nuestros retos serán cumplir con las expectativas de los conocedores y usuarios en general y además convertirnos en líder de gama capacitando a nuestra fuerza de ventas para asesorar a los consumidores"

"Queremos demostrar en los puntos de venta de nuestra marca de forma tangible la experiencia que ofrece nuestro smarphone"

CONCLUSIÓN

Oppo en México se convierte en un importante competidor para la gama media. Si lo que buscas es un dispositivo que tenga la autonomía suficiente y el rendimiento para poder jugar, navegar en redes sociales o para el día a día en el trabajo, esta es la opción inteligente, ya que no tendrás que cargar una Power Bank a todos lados y te mantendrá siempre conectado.

El A9 2020 ya está disponible en colores verde y azul a un precio desde 6,999 pesos con garantía de 5 años en Sears, A-Móvil, Sanborns y CAC’s Telcel; y estará en todo el país a partir del 19 de marzo.

