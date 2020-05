Tips para administrar mejor el tiempo que pasas en redes sociales

La cuarentena nos ha orillado a cambiar de forma radical nuestra vida, buscando constantemente opciones para poder realizar nuestras actividades esenciales sin salir de casa, tales como salir de compras, comunicarnos, trabajar, entretenernos y mucho más; para ello los smartphones se han convertido en el mejor aliado.

Las redes sociales han tomado un logar muy importante durante la cuarentena, pues en gran medida se han convertido en la fuente de información y recreación de millones de personas.

Sin embargo, hoy más que nunca es necesario asegurarnos de mantener un equilibrio entre el tiempo que pasamos frente a la pantalla, que indudablemente es cada vez mayor, y las actividades que realizamos offline.

Para lograr un control de nuestro tiempo frente a la pantalla del smartphone, podemos utilizar herramientas desarrolladas para este fin, para lo cual HMD Global nos compartió algunos tips.

Bienestar Digital, es una app precargada disponible para las versiones más recientes de Android, que ofrece funcionalidades para ayudar a mantener un mejor balance entre nuestra vida online y offline, aún mientras estamos en casa todo el tiempo, así como a mejorar nuestros patrones de sueño.

Tips para tener una relación más saludable con tu smartphone

Optimizar el uso del celular. App Timer permite realizar un análisis del tiempo que le dedicas a las distintas apps o redes sociales y evaluar si es necesario bajar el tiempo de consumo de cada una de ellas Esta función te permite definir un tiempo límite de uso de las aplicaciones favoritas y envía alertas para que no lo superes.

Activar la opción Wind Down (Desconexión). Activa automáticamente el modo nocturno en el horario que definas. La luz nocturna ajusta el tono de la pantalla y hace que sea más fácil ver el teléfono con poca luz.

Utilizar la herramienta de Do Not Disturb (No molestar). Silencia las notificaciones de redes sociales, llamadas y mensajes, y personaliza las preferencias en caso de que quieras recibir exclusivamente las alertas de algún contacto en especial. De esta manera, no estarás recibiendo notificaciones a lo largo de la noche y podrás tener un mejor descanso.

Implementar el Focus Mode (Sin distracciones). Pone en pausa ciertas apps para bloquear las distracciones temporalmente, en cualquier momento del día.

Desconéctate una hora antes de dormir. La luz azul del celular hace que después te cueste conciliar aún más el sueño. Para ayudarte a recordar que es momento de desconectarte, el modo descanso activa la función Escala de grises que deja la pantalla en blanco y negro durante el tiempo que tu mismo definas.

