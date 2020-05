Citas virtuales: Tinder tendrá una nueva función similar a Zoom

Con el objetivo de adaptarse a la actual situación, la compañía creadora de múltiples aplicaciones de citas como OkCupid, PlentyOfFish, Hinge y March.com y Tinder anunció que prepara un mecanismo de videollamadas para que los usuarios puedan tener citas virtuales dentro de esta última app.

Debido a la crisis que ha generao el COVID-19, la compañía Match Group ha ideado un método que les permita a sus usuarios a mantener la experiencia que genera la aplicación de citas más famosas, Tinder.

Comunicado

En una carta a los inversionistas publicada el 5 de mayo, la empresa informa lo siguiente: "Tinder claramente sigue siendo una aplicación de referencia para conocer gente nueva, que se ha convertido en un servicio aún más crítico con tantas personas atrapadas en casa"

Agrega: "Las personas coinciden con más frecuencia, envían más mensajes y entablan conversaciones más largas".

La nueva opción todavía no tiene fecha, pero se espera que sea en las próximas semanas. "A medida que se demostrarón una fuerte disposición a la fecha de vídeo, nuestros equipos de productos e ingeniería en todo el mundo se movilizaron rápidamente para implementar capacidades de chat de vídeo uno a uno en muchas de nuestras plataformas".

No es la primeva vez que habla sobre las videollamadas

"Esta no es la primera incursión de plataformas de citas en el mundo de las vídeollamadas. La primera de ellas ya fue Bumble, en donde son las mujeres las que deciden si se activa el vídeo o no. Es una de las medidas de seguridad para evitar el acoso dentro de la plataforma. En este sentido, Tinder aún no tiene claro cómo controlará las situaciones de acoso y privacidad dentro de la aplicación", recuerda Hipertextual.