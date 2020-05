WhatsApp: Pronto estará disponible un sistema de pago dentro de la plataforma

El objetivo de WhatsApp como compañía es facilitarle el día a día a los usuarios, por eso su evolución con nuevas opciones dentro de la misma aplicación es permanente.

WhatsApp Payment forma parte de esas evoluciones de la app de mensajería instantánea, que busca ampliar sus funciones al permitirle al usuarios realizar pagos dentro de la misma herramienta.

De acuerdo con el sitio especializado, Android Police, la India será el lugar donde se lanzará esta nuevo opción que le dará inicio a la compañía de convertirse en una plataforma de pago digital universal.

Una idea del 2018

Desde el 2018, la compañía tecnológica perteneciente a Facebook informó que trabajaba en una opción donde el usuario pueda hacer pagos dentro de la misma 'app'.

Todo parece indicar que las alianzas con bancos internacionales fue lo que retrasó la idea surgida hace 2 años. Sin embargo, finalmente algunos acuerdos ya se alcanzaron y la versión piloto ya verá luz este mismo año.

Las instituciones bancarias que acompañarán el lanzamiento de Huawei en La India son ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank y el State Bank of India. El soporte también se irá integrando lentamente en otros bancos, pero de una forma más paulatina para garantizar que un aumento en las transacciones no sobrecargue los servidores, indica el medio.

De momento no se ha anunciado oficialmente el lanzamiento a nivel mundial de esta novedosa opción en la que trabaja WhatsApp. No obstante, con la emergencia del COVID-19, donde las transacciones digitales se han incrementado, no es alocado pensar que para este 2020 ya este disponible en todas partes del mundo.