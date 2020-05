Usuarios de Instagram podrán agregarle color al chat

Una de las novedades que traerá Instagram para sus usuarios es la incorporación de colores a sus chats.

La red social se encuentra desarrollando una función que incluye colores degradados para darle un cambio y una nueva apariencia a las conversaciones, algo muy similar a lo que hizo Messenger.

Según Jane Manchun, una ingeniaría especializada en investigar aplicaciones y redes sociales, informó que los desarrolladores de Instagram se encuentran trabajando en la que podría ser la nueva actualización de la red social.

Manchun compartió varias capturas de pantalla de un dispositivo móvil en el que se aprecia la opción para agregar un cambio de color.

Instagram is working on choices of Chat Color

I guess it’ll be similar to how it works on Messenger pic.twitter.com/QxodFHYB7p

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2020