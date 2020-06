¿Cuánto va a costar el PlayStation 5?

Ante la presentación del PlayStation 5, nueva consola de la marca Sony, en donde se mostró el diseño y el nuevo control de mando DualSense, el precio que tendrá en el mercado queda en una incógnita para todos los amantes de los videojuegos.

Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, departamento encargado de la PS5, habló sobre el costo de crear un juego para esta nueva consola.

“Creo que, en la medida en que la tecnología permite que el lado gráfico se vuelva más interesante y realista, [los juegos] se volverá un poco más intensivo en humanos y capital para producir. Probablemente habrá un aumento en los presupuestos de desarrollo. Sin embargo, no espera que estos cambios sean demasiado extremos. No lo veo como un aumento masivo”, aseguró.

Después ahondó en que el precio del PlayStation 5 será en función de lo que cuesta hacerlo.

“Creo que la mejor manera de decirlo es que ofreceremos el mejor valor posible. Eso no significa que el costo será bajo. El valor es una combinación de muchas cosas. En nuestra área significa juegos, número de juegos, profundidad de los juegos, amplitud de juegos, calidad de los juegos, precio de los juegos… todas estas cosas y cómo aprovechan la plataforma”, dijo.

Ante esta información, en Twitter se filtró una imagen de la plataforma Amazon UK en el que llegará al mercado con un costo de 599.99 libras (17 mil 209 pesos aproximadamente).

