Ubisoft Forward: los cinco títulos que anunciaron que más nos emocionan

Ubisoft realizó una conferencia completamente digital llamada Ubisoft Forward donde presentaron detalles de sus próximos lanzamientos, esto como una alternativa al evento que la compañía francesa generalmente celebra en el marco de E3.

Dentro de todo lo que se reveló, les tenemos un listado con los juegos que más expectativa nos causaron.

Far Cry 6

Este título es el que más ha estado dando de qué hablar ya que nos presenta a un nuevo villano interpretado nada menos que por Giancarlo Esposito, actor que ha demostrado sus grandes capacidades en series importantes como Breaking Bad, Better Call Saul y The Mandalorian. La historia se desarrolla en una isla ficticia llamada Yara que está inspirada en Cuba y que es gobernada por el dictador Antón Castillo (Esposito), por lo que veremos cómo estalla una revolución controlando a un personaje de nombre Dani Rojas que colaborará con las guerrillas para intentar derrocar al Presidente.

También jugará un papel clave el hijo de Antón, Diego, que en plena adolescencia y un entorno complicado se debate entre seguir los pasos de su padre o tomar un camino distinto.



Far Cry 6 se pondrá disponible el 18 de febrero de 2021 para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC y Google Stadia.

Assassin's Creed Valhalla

La franquicia Assassin's Creed ha obtenido más popularidad y prestigio tras los lanzamientos de Origins y Odyssey, por lo que ha generado gran expectativa esta nueva entrega con temática de vikingos donde un grupo de guerreros invadirá Inglaterra con el fin de conquistar la región. Además de conocer más a fondo la nueva ambientación, se nos presentaron interesantes adiciones al título de Ubisoft Montreal, como nuevas armas de la época, mejoras al sistema de combate que viene con amplias opciones de personalización de estilos, y el regreso de elementos clásicos como el sigilo social para la infiltración y la temible Hidden Blade para asesinar con facilidad. Y, por si fuera poco, pudimos ver por primera vez en acción a la versión femenina de Eivor como una feroz guerrera en la revelación oficial del gameplay del juego.

También se demuestra cómo este nuevo título contará con un mayor enfoque en la exploración y un combate más brutal, además de que permitirá llevar a cabo saqueos y asaltos a ciudades para obtener recursos y así ampliar el asentamiento vikingo en territorio hostil. Y es que las islas británicas guardan mucha riqueza, pero también ofrecerán un buen desafío ya que tendrá la mayor variedad de enemigos jamás vista en la saga. ¡Odín está con nosotros!



Assassin's Creed Valhalla se pondrá disponible el 17 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia, y poco después llegará también a PlayStation 5 y Xbox Series X.

Watch Dogs: Legion

Aunque es un título que ya conocíamos, se presentó nuevo gameplay que hace que la espera nos parezca aún más larga. Esta nueva entrega se desarrolla en un futuro alternativo distópico en Londres post-Brexit en donde DedSec es considerado un grupo terrorista. Lo que más llama la atención de este juego es sin duda su ambicioso gameplay que permitirá a los jugadores reclutar a cualquier NPC para hacerlos personajes jugables dentro del mundo abierto que por cierto luce espectacular y repleto de detalles.



Watch Dogs: Legion se pondrá disponible el 29 de octubre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Google Stadia. Por cierto, si adquieren el Pase de Temporada (que viene incluido en las ediciones Gold y Ultimate) recibirán también Watch Dogs: Complete Edition para que revivan la experiencia del título original.

Hyper Scape

Hyper Scape es un nuevo battle royale de ritmo frenético con el que Ubisoft competirá contra títulos como Fortnite, y en el evento se anunció que ya está disponible la beta abierta para PC. Es un juego de disparos en primera persona que seguirá un modelo free-to-play, y entre los nuevos detalles está la confirmación de una nueva arma, un nuevo hack, más modos de personalización, y un punto interesante que es que los espectadores de Twitch podrán progresar en el Pase de Batalla viendo streamings. Si están interesados, en este enlace pueden inscribirse en la beta abierta para PC.

Brawlhalla

Se anunció que este competitivo juego de combate arcade llegará pronto a dispositivos móviles y que contará con controles personalizables para la pantalla táctil, además de que será compatible con cross-play con otras plataformas, por lo que los usuarios podrán competir contra jugadores en PC y consolas. Brawlhalla se pondrá disponible el 6 de agosto en dispositivos iOS y Android, por lo que pronto los jugadores podrán disfrutar de estos combates con decenas de personajes en la palma de sus manos.



Hablando de móviles, en la conferencia también estuvo Might and Magic Era if Chaos con un nuevo avance y Tom Clancy's Elite Squad que es un RPG de corte militar con personajes de franquicias como Rainbow Six, Ghost Recon, The Division y Splinter Cell que llegará a iOS y Android el 27 de agosto, incluso ya está disponible el pre-registro en App Store y Play Store.



Y esto no fue todo lo que se presentó en el evento, ya que Ubisoft también reveló novedades para títulos existentes como Just Dance 2020 que recibirá nuevas canciones, la actualización Flashy 80's para The Crew 2 que agregará autos legendarios de la época, la pista Gigatrack que llegará de forma gratuita a Trials: Rising, y una importante actualización para Ghost Recon: Breakpoint que traerá el evento Resistance! y añadirá compañeros AI.Si desean repasar todos los anuncios, en este enlace pueden ver la conferencia Ubisoft Forward completa.

Galería: Assassin's Creed Valhalla – primeras capturas