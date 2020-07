5 actitudes que delatan a una mamá nerviosa mientras conduces

¿Estás aprendiendo a manejar y tu mamá es el copiloto? Entonces no dudes que tome algunas actitudes que a ambos pongan de nervios.

La mayoría de las mamas, han sido el blanco perfecto para que los blogueros y/o los creativos de las redes sociales publiquen videos o memes en los que hacen burla a las actitudes más comunes de las mamás nerviosas que van en el auto mientras su hijo conduce. Y es que es un hecho que cuando alguien es primerizo al volante, el nerviosismo corre por las venas de todos los demás acompañantes.

Si has sido víctima de una mamá nerviosa mientras conduces, entonces estarás de acuerdo con las siguientes actitudes que en más de una ocasión te han hecho dudar de tu habilidad al volante.

5 actitudes que tiene una mamá nerviosa mientras conduces

No importa que tan experto seas al volante, hay mamás que siempre te harán algunos de los siguientes comentarios o tendrán actitudes que te incomoden mientras conduces. A continuación, encontrarás las más comunes.

Aferrada al asiento

Una de las actitudes más comunes que tiene una mamá nerviosa mientras conduces, es la aferración que tiene con todos los elementos de seguridad. Ya sea que vaya extremadamente pegada al asiento y con las manos en el cinturón o que no suelte la manija de la puerta, estas acciones son de las más incomodas para alguien que va conduciendo.

Gritos inesperados

¿Te ha pasado? Los gritos inesperados son básicos en una mamá nerviosa. Si son las primeras veces que trasladas a tu mamá, entonces te advertimos que cuando menos lo esperes, grite: ¡cuidado!, ¡fíjate!, o si es muy extrema, ¡me voy a morir si no frenas!

La clave es que poco a poco se acostumbre a tu manera de conducir y adquiera confianza.

Te dicen como conducir

No hay nada más incómodo que ir con alguien que te diga cómo conducir. Una cosa es que te aconsejen de una manera prudente y otra que impongan sus ideas y te pongan nervioso. Sin embargo, las mamás son expertas en decirte qué hacer al momento de conducir y tendrás que ser paciente.

Se persignan antes, durante y al finalizar

Una de las acciones que hacen las mamás al momento de subir al auto de su hijo o de alguien más que no le transmite mucha confianza, es la persignación. Si de plano se siente con mucho miedo, entonces notarás que va rezando desde antes que se suba al auto.

Te quitan del volante

Ya en casos muy extremos, en los que no pueden controlar su miedo, una mamá no te dejará conducir. Lo mejor es que en esa ocasión cedas el volante y posteriormente hables con ella para que no vuelva a suceder. Hay que entender que las mamás pueden ser aprensivas y nerviosas al momento de subirse a otro auto.

Foto de portada: Youtube