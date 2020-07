¿Cómo saber en WhatsApp qué contactos están en línea y cuándo se conectan?

Quienes pudieron experimentar con los servicios de mensajería comunes entre 2005 y 2010, señalan que las "nuevas generaciones" se han perdido la emoción de recibir una notificación en cuanto su contacto aparece "en línea" o acaba de iniciar sesión. Es por eso que existen otras aplicaciones que permiten integrar esa característica a WhatsApp y mensajeros actuales.

Sin embargo, antes de continuar, es necesario recordar que de acuerdo con las condiciones y términos de servicio de, utilizar aplicaciones de terceros para modificar el uso cotidiano del mensajero puede ser motivo de suspensión de la cuenta.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente. Las aplicaciones no admitidas (como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro) son versiones alteradas. Son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. La empresa no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", explica la compañía dentro de su blog.

¿Es posible conocer qué contactos están en línea en WhatsApp?

Una vez explicados los peligros, cabe destacar que sí es posible. Se puede realizar a través de extensiones de Google Chrome o aplicaciones instaladas desde servidores externos . No se encuentran en las tiendas oficiales de iPhone o Android, lo cual también representa un riesgo de seguridad.

Una de las aplicaciones que ofrecen este tipo de servicios es WhatzSeen. Otra es la extensión de Google Chrome WA Web Plus, que debe ejecutarse de manera conjunta con WhatsApp Web. Otra app, que sí está presente en la tienda oficial de aplicaciones de Android es WhatsLog: online last seen. Ofrece estadísticas detalladas de las conexiones de nuestros contactos a través de gráficas y textos. Se trata de una aplicación de pago.

