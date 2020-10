El ataque cibernético contra Among Us que podría afectar a millones de usuarios

Durante esta época de Covid-19 Among Us se ha convertido en uno de los juegos predilectos en los celulares para millones de usuarios en todo el mundo que han encontrado la manera de entretenerse sencillamente a través de dicha plataforma creada en Estados Unidos hace un par de años.

Sin embargo, en los días recientes, el juego fue víctima de ataques cibernéticos, los cuales ocaso narran que millones de jugadores reportaran ‘spam’ en el chat de las partidas que se desarrollan en gran mayoría en versión movil.

Dichos reportes de spam indicaban que una gran cantidad de mensajes en el chat dirigían al canal de youtube y Discord de un usuario de nombre Eris Loris, bajo la amenaza de suscribirse al dichos canales para evitar un hack masivo en los teléfonos en donde se tenía instalado Among Us, esto generó pánico en los usuarios del juego.

Otro de los ataques considerados como spam a menor grado y que se reportaron directamente a Innersloth, desarrollador del juego, fue la aparición de mensajes que promueven la campaña de Donald Trump rumbo a las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

Ante esta situación Innersloth buscó la manera de corregir el problema de spam junto a Forest Willard, apelando a actualizaciones en la aplicación, sin embargo, el problema ha persistido entre los usuarios de redes sociales que aún reportan la aparición de estos molestos mensajes durante las partidas.

Hello everyone,

We're are super duper aware of the current hacking issue and we're looking into it. We will be pushing out an emergency server update so people who are in game will get kicked from games. Please play private games or with people that you trust!!! Bare with us!! 😰

— InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020