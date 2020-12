Facebook e Instagram sufren caída a nivel mundial

Curiosamente un día después de darse a conocer el caso sobre la demanda que podría llevar a Facebook a perder WhatsApp e Instagram, la plataforma diseñada por Mark Zuckerberg experimentó una caída a nivel mundial de acuerdo con reportes de miles de usuarios que se vieron afectados y que el sitio downdetector corroboró.

La caída de dichas plataformas tuvo mayor impacto en Europa, sin embargo, en el continente americano también se experimentaron problemas con el uso de las mismas durante la madrugada de este jueves.

De acuerdo con Downdetector.com, tras la caída de los servicios, de Facebook, Instagram y Messenger, la cual sucedió entre las 05:00 y las 08:00 de la mañana de este jueves, se recibieron al menos mil 800 reportes de usuarios de Facebook y 400 de Instagram sobre la inoperancia de las plataformas.

La caída de Facebook, Instagram y Messenger tardó al menos tres horas en restablecerse en su totalidad, según reporta Downdetector, por lo que actualmente dichas plataformas funcionan con total normalidad tras experimentar dichos prolemas.

User reports indicate Instagram is having problems since 5:09 AM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) December 10, 2020

User reports indicate Facebook is having problems since 5:36 AM EST. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) December 10, 2020

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 4:56 AM EST. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown — Downdetector (@downdetector) December 10, 2020

