¿Qué es Signal, la app que Elon Musk recomienda usar en lugar de WhatsApp?

Elon Musk hizo uso de sus redes sociales para recomendar el uso de la aplicación de mensajería Signal, esto ante la reciente polémica que se generó tras la actualización de las políticas de privacidad y las condiciones de uso de WhatsApp, por lo que el fundador de Tesla y Space X “atacó" de manera sutil a la app desarrollada por Mark Zuckerberg, buscando que sus usuarios cambien de aplicación.

Luego de los constantes casos de usuarios de redes sociales que aseguraron que tras esta nueva actualización dejarían de usar WhatsApp y comenzaron a usar otras aplicaciones como Telegram, el fundador de Tesla dejó un breve mensaje en redes sociales en donde únicamente señaló “Usen Signal”, hecho que de inmediato generó que el nombre de esta app desconocida hasta entonces se volviera tendencia.

De inmediato usuarios descargaron esta aplicación de mensajería y aprobaron la recomendación de quien recientemente fue nombrado el hombre más rico en el mundo.

La aplicación a la que Elon Musk hizo referencia no es nueva, pues fue desarrollada en 2014 por la empresa de nombre Signal, la cual le puso su nombre a esta aplicación de mensajería, la cual garantiza altos niveles de seguridad.

La aplicación funciona de manera similar a WhatsApp, Telegram, Messenger y otras aplicaciones de mensajería, ya que permite el envío de textos, imágenes, videos, archivos, contactos, entre otras funciones que son seguras de acuerdo con la propia empresa.

Incluso Signal tiene la facilidad de sincronizar la cuenta con otras redes sociales y así facilitar el envío de mensajes entre sus usuarios.

Sus niveles de seguridad, permiten identificar el envío y recepción de mensajes de contactos no conocidos, hecho que incluso la Agencia de Seguridad Nacional de EU, lo considera un riesgo debido al nivel críptico con el que cuenta la app e impide el rastreo de los usuarios.

You can make an app used by many millions of people that has no data…Cool chart by @forbes & @UKZak 🙈🙊🙉 https://t.co/gWFqyIeoZ3 pic.twitter.com/Unngddaq5M

— Signal (@signalapp) January 5, 2021