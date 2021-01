Blackberry, una mirada a la privacidad en tiempos del BB Pin

Blackberry fue hace poco más de una década uno de los principales métodos para enviar mensajes de manera segura, debido a la alta privacidad con la que contaba su servicio denominado Blackberry PIN y ante un WhatsApp que recién comenzaba a sonar como la revolucionaria aplicación de mensajería que hoy en día conocemos.

El reciente caso de Salvador Cienfuegos hace referencia a este tipo de mensajes por PIN de Blackberry, el cual permitía cifrar de manera segura los mensajes para evitar que terceros tuvieran acceso a los mismos. Sin embargo, la FGR reveló en un expediente que el ex titular de la Sedena no tenía ni utilizaba un Blackberry para enviar dichos mensajes.

Es por ello que en medio de este caso surge el recuerdo de los Blackberry y sus comunes envíos de mensajes mediante PIN.

Blackberry el antecesor de WhatsApp para muchos

Otro aspecto que hizo recordar al uso de Blackberry fue la reciente actualización de los términos y condiciones de WhatsApp, mismo por el que ante la revelación de los datos compartidos por parte de la empresa, muchos dejaron de usar la aplicación y se cambiaron a otras apps como Telegram o Signal.

Entre 2010 y 2012, WhatsApp comenzaba a surgir como una poderosa aplicación de mensajería, sin embargo, en aquel entonces, muchos hacían uso del PIN de Blackberry para enviar mensajes y garantizar la privacidad de los mismos.

En este lapso, los smartphones recién comenzaban a salir al mercado, entre ellos destacaba el Iphone 3G y 4, primeros smartphones de Apple que fueron capaces de competir fuertemente contra Blackberry y su amplio dominio en dicho rubro durante casi un lustro.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Blackberry se vio obligado a deshacerse de su servicio de PIN e incorporar WhatsApp a sus dispositivos móviles, pues en aquel entonces, la ahora aplicación perteneciente a Mark Zuckerberg representaba una opción más confiable y con una privacidad mayor a la del PIN, cosa que no a muchos terminó por convencerles y continuaron haciendo uso del tradicional sistema de mensajería de BB, hasta que terminó por ceder todo el terreno ante WhatsApp y obligó a la mayoría de sus usuarios a cambiar de dispositivos.

La polémica de Blackberry y Hilary Clinton

Hilary Clinton, ex candidata a la presidencia, esposa del ex presidente Bill Clinton y ex secretaria de Estado de Estados Unidos, fue acusada de enviar correos electrónicos privados a través de distintos dispositivos, mismos que de acuerdo con investigaciones eran Blackberry.

Este caso desencadenó una investigación por parte del FBI pues Clinton violó las normas de seguridad al utilizar su correo electrónico privado para asuntos de gobierno, situación que estuvo cerca de llevarla a prisión previo a las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

