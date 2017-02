Dónde puedes encontrar el Nintendo Switch en preventa

Con fecha oficial de lanzamiento el 3 de marzo, el Switch, la nueva consola de Nintendo causó mucho ruido desde su anuncio y muchas tiendas reportaron rápidamente agotadas sus preventas. Aunque los costos de la consola (que oficialmente tiene un precio de 300 dólares) han levantado cejas, los títulos que tendrá siguen siendo una de las razones por las que está llamado la atención de mucho, desde su juego de lanzamiento The Legend of Zelda: breath of the wild.

Si eres de los que ya no puede esperar más por tenerlo y quieres asegurarte que podrás jugarlo te compartimos algunos de los sitios que cuentan con la preventa abierta.

Linio

El portal de venta en línea abrió su preventa este martes con un precio inicial de 9 mil 999 pesos. Para dar una oferta más competitiva, el portal ofrecerá a 50 tarjetahabientes de la Tarjeta de Crédito Linio Scotiabank Visa un cupón para adquirirlo por 8 mil 999 pesos, hasta 12 meses sin intereses y 8% del valor de su compra será devuelto en crédito para comprar nuevamente en Linio (si eres usuario puede redimirlo con el cupón SWITCH). La oferta también se extienda para otros 50 usuarios de Tarjetas BBVA Bancomer con el cupón SWITCHBBVA.

Visita el sitio oficial

Amazon

En el marketplace el precio ronda en 9 mil 500 pesos con envío gratuito. El producto se vende y envía directamente por Amazon México, por lo que se garantiza el precio de preventa (es decir que no subirá, pero sí puede bajar). Sin embargo, al ser un producto de preventa no califica para sistemas de pagos sin interesas.

Adquiérelo aquí

Game Planet

Este retailer ofrece el sistema de apartado desde 500 pesos. Ya sea que lo adquieras en tienda en línea, deberás pagar esa cantidad y luego pagar 9 mil 499 pesos al recogerlo.

Chécalo aquí

Gamers

Puedes apartarlo con mil 999 pesos en su página web. El precio que maneja este retailer es de 9 mil 99 pesos.

Consulta su sitio

Datos del Switch

Es importante mencionar que la consola no incluirá ningún juego. Por ello, para jugar The Legend of Zelda: breath of the wild deberás adquirirlo a parte. Es decir, que deberás sumar entre mil 600 y 3 mil 499.99 pesos si deseas adquirir ese juego (si deseas la versión normal o la Edición Especial). Adicionalmente, el juego contará con amiibo como complemento, los cuales tiene precio entre 500 y 600 pesos.

Los próximo títulos también puedes encontrarlos en preventa. Entre ellos están Fire Emblem Warrior, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey y Splatoon 2.

La consola consta de una pantalla touchscreen de 6.2″ pulgadas con resolución 1280 x 720p, con dos bocina y conector 3,5mm de audio. Usará tarjetas de juego y tendrá una ranura de microSD de almacenamiento que sólo llegará a los 32 GB. La pantalla se conectará a través de USB-C para carga y podrá colocarse en el dock, además de contar con un soporte y dos rieles para conectar los Joy-Con. Podrás encontrarlos los Switch Pro controller en un precio estimado de dos mil 499 pesos.