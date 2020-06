¿Existe algun remedio o medicamento para el COVID-19?

Por David Ramos, Liliana Elósegui y Syndy García

No. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que todavía no hay remedios, vacunas o medicamentos para prevenir o curar el Covid 19.

La Organización informa que las personas que desarrollan síntomas graves de la enfermedad son hospitalizadas y la mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de los cuidados médicos, a la par, alrededor del mundo se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos específicos para combatir esta infección.

Sin embargo, todavía no hay nada que prevenga o cure la enfermedad producida por el coronavirus. Aún y con lo anterior, en México y Latinoamérica a través de redes sociales se habla de remedios y medicamentos para erradicar o prevenir el Covid 19, aquí compilamos los más compartidos por los internautas.

Hidroxicloroquina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 21 de marzo del presente año, que “la hidroxicloroquina y la azitromicina, tomados en conjunto, tienen una oportunidad real de ser uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la medicina”.

El mandatario informó en el mismo tweet que la Administración de Alimentación y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) había aprobado los antimaláricos ya mencionados para curar a los enfermos por el nuevo coronavirus. Sin embargo, Stephen Hahn, comisionado de la FDA, detalló que “por ahora sólo se usan en ensayos clínicos”.

Por lo anterior, la eficacia de la hidroxicloroquina se sigue evaluando ya que los resultados de los ensayos no han sido publicados. A pesar de ello, su uso ha generado expectativas de modo que autoridades de países como Italia, Francia China o España han incluido la hidroxicloroquina como una de las alternativas de tratamientos en pacientes con infección por coronavirus.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que este medicamento tiene la ventaja de ser barato y que se administra por vía oral, sin embargo, también produce efectos secundarios como dolor de cabeza, mareos, pérdida del apetito, malestar estomacal, diarrea, vómitos y erupciones en la piel.

Interferón

Desde hace semanas circulan publicaciones a través de redes sociales que afirman que antiviral Interferón Alfa 2B, un medicamento desarrollado en cubano, es usado en China para curar el Covid19, y otras que aseguran que este medicamento es en realidad una vacuna contra el nuevo coronavirus.

Sin embargo, este medicamento, que está entre las propuestas para tratar el virus en el continente asiático, en realidad es un antiviral cuyo impacto en el tratamiento aún se está evaluando, por lo que no es una cura ni una vacuna.

Si bien existen investigaciones en curso para la producción de una vacuna contra el coronavirus, según autoridades sanitarias no habrá nada listo hasta dentro de varios meses.

Tés

Aunque algunas hierbas naturales preparadas en bebidas como el té verde, manzanilla o el de diente de león mejoran nuestras defensas y protegen a nuestro cuerpo de algunas enfermedades, no hay evidencia científica de que sean efectivas para hacer frente al coronavirus.

También señalan que al «alcalinizar» nuestro organismo con bebidas o alimentos determinados, podemos aumentar nuestro sistema inmunológico.

Esto es falso, lo normal es que nuestro organismo tenga un pH de 7.3 a 7.4, y el tratar de cambiar nivel de acidez o alcalinidad del cuerpo puede tener consecuencias negativas para nuestra salud.

Además, la Organización Mundial de la Salud dice claramente que no hay ningún alimento que ayude a prevenir o protegerse del virus.



Ajo

Publicaciones que se comparten en Facebook aseguran que comer ajo es efectivo para protegerse contra el nuevo coronavirus, sin embargo, el abuso de esta verdura puede tener consecuencias complejas como infección en la garganta, malestar estomacal y empeorar enfermedades relacionadas con la vista.

La Organización Mundial de la Salud dice que si bien el ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas, no hay evidencia de que comer ajo pueda proteger a las personas del Covid 19.

Vitamina C

No existen pruebas que indiquen que el tomar una tableta de vitamina C y omega prevenga el coronavirus como lo señala una cadena que circula en WhatsApp.

En este cadena también recomiendan como remedio, consumir otros alimentos como jengibre, té de hinojo, hígado, huevos, alimentos fermentados, pero no, ningún alimento en específico previene o combate el virus.

Respirar vapor de agua o bañarse con agua caliente

Circula un un vídeo de Youtube en el que un ginecólogo retirado de Argentina llamado Mario Pesaresi quien aconseja respirar vapor de agua caliente, como método para reducir el riesgo de infección por coronavirus ya que según la OMS, el coronavirus muere a 56 grados.

Tampoco bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra la enfermedad. La realidad es que la organización sanitaria no ha emitido ninguna declaración al respecto del Covid 19, además que no hay evidencias concluyentes de que el coronavirus muera a esa temperatura una vez que ha tenido contacto con nuestras células.

Rociar el cuerpo con alcohol o cloro

No, impregnar el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Además este «remedio» puede ser muy peligroso, pues al rociar estas sustancias se puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.).

Si bien el alcohol y el cloro son nuestros aliados para desinfectar las superficies cuando se siguen las recomendaciones pertinentes, pueden ser un peligro para nuestra salud si hacemos mal uso de ellos en nuestro organismo.

Aunque la situación en algunos países ante esta pandemia va en mejoría, hay que seguir todas las medidas de prevención contra este virus, entre ellas:

Lavarse las manos con agua y jabón.

No tocar la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

Al toser o estornudar cubrirse con la cara interna del codo doblado, NUNCA CON LA MANO.

En cualquier persona que presente síntomas, no saludar de beso ni de mano.

Evitar aglomeraciones y mantener una distancia mínima de un metro ante personas que tengan síntomas respiratorios.

Desinfectar superficies y objetos de uso común en casa y en el trabajo.

Clorito de sodio

Un “científico” aseguró en una entrevista, subida a YouTube el 6 de abril de 2020, que el clorito de sodio o MMS (Solución Mineral Milagrosa) era la cura del nuevo coronavirus, sin embargo, no hay ninguna prueba de que esto sirva contra el Covid19.

El clorito de sodio es un tipo de blanqueador industrial que se utiliza en la industria papelera y textil. Además, es uno de los compuestos que se utiliza en pequeñas cantidades para potabilizar el agua.

Ingerir el MMS puede producir dolor abdominal, nauseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones, fallo renal y alteraciones sanguíneas. Por lo anterior, es considerado como un producto tóxico y corrosivo.





Gárgaras de bicarbonato con limón caliente



Una mujer, que dice llamarse Ruth Calderón, afirma en un video, reproducido en Facebook más de 180 mil veces, que el hacer gárgaras de bicarbonato con limón caliente puede sanar la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, sin embargo, no hay evidencia científica que avale el remedio ya mencionado.

Al igual que con los alimentos, la OMS no incluye entre sus recomendaciones beber o hacer gárgaras con ningún líquido como método de prevención para el Covid19. Por otro lado, la temperatura del agua no tiene ningún efecto contra esta enfermedad.

Miel, aspirina y limón

Un hombre, que advierte que no es médico, recomienda en un video que ha sido compartido cientos de veces en Facebook, beber aspirina, miel y limón en agua caliente como cura para el Covid19, sin embargo, no hay evidencia científica de que este remedio sea efectivo contra el virus de Wuhan.

Además, la OMS ha dejado en clara en informar que todavía no existe una cura para esta enfermedad.

El hombre, dice que el remedio “…si bien no le hace mal tampoco. Pero de que te quita el virus, te lo quita”, sin embargo, la afirmación anterior es incorrecta.

La OMS señala en su portal que “no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus”. Por lo anterior, en ningún caso se recomienda automedicarse.

Té caliente de bicarbonato con limón



Un mensaje que circula a través de WhatsApp asegura que en Israel no hay muertes por Covid-19 porque se curaron con un té caliente de bicarbonato con limón, sin embargo, ambos señalamientos son falsos. Puedes ver la nota aquí.

De acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 10 de abril de 2020, en ese país se registran 95 fallecimientos y 10 mil 408 casos confirmados.

Por otro lado, el té que se recomienda tomar, para alcalinizar el sistema inmune, no tiene eficacia contra el nuevo coronavirus. La OMS detalla que algunos remedios caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas del Covid-19, sin embargo, agrega que no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad.

Vino

Circuló en redes sociales algunos post que aseguraban que el vino posee beneficios contra el Covid-19, según un comunicado de la Federación Española de Enología, donde afirman que «la supervivencia del virus en el vino parece imposible» y «el consumo moderado de vino puede contribuir a una mejor higiene de la cavidad bucal y la faringe, esta última zona donde anidan los virus durante las infecciones».

Nuestros colegas de Maldita.es contactaron a la viróloga Sonia Zuñiga, investigadora de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología que declaro que el coronavirus no sobrevive en el vino pero por no la presencia de las sustancias del vino que afirma la Federación, «sino por la ausencia de células de mamífero en las que se multiplique el virus. Dado el origen del vino (uva, levaduras, etc…) no hay manera de que el coronavirus infecte nada vivo ahí durante el proceso de producción».

Respecto a si puede contribuir «a una mejor higiene» de la zona, Zuñiga pide no confundir el vino con un desinfectante bucal, pues el grado de alcohol que contiene el vino no es desinfectante, además que el virus no sólo entra al organismo por la cavidad bucal y la faringe, sino que también entra por la nariz.

Café

De acuerdo al texto compartido por Whatsapp, el doctor Li Wenliang se hizo muy conocido en todo el mundo por ser quien advirtió en diciembre de 2019 sobre la nueva enfermedad, también le atribuyen el descubrimiento de que las sustancias metilxantina, teobromina y teofilina, contenidas en el café sirven para curar la nueva cepa del coronavirus

Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo encontró que las metilxantinas son un grupo de alcaloides estimulantes del sistema nervioso central. Aunque las más comunes son la teofilina, la teobromina y la cafeína, sólo esta última está contenida en el café, mientras la primera se encuentra en el té y la segunda en el cacao y el chocolate.

Como oftalmólogo Wenliang no trató ni investigó el coronavirus e incluso él mismo sólo supo que estaba positivo de esta nueva cepa veinte días después de sentirse enfermo y 18 días después de estar hospitalizado.

Una búsqueda en repositorios científicos de trabajos publicados y prepublicados como Google Scholar, ResearchGate, Biorxiv, Medrxiv o EurekaAlert! no arrojó resultados sobre café y Covid-19.

¿Conoces otros supuestos remedios o curas contra el Covid-19? Envíalos y aquí los verificamos

LINKS

Verificado es parte de la Alianza #CoronaVirusFacts / #DatosCoronaVirus, integrada por más de 100 verificadores de datos de 70 países distintos que combatimos la desinformación sobre la pandemia COVID-19. Este esfuerzo es encabezado por la International Fact Checking Network.

También integramos la red LatamChequea Coronoavirus, un esfuerzo colaborativo de equipos verificadores de América Latina y España en tiempos de crisis sanitaria para combatir la infodemia.

¿Qué opinas?