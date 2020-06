Las ideas falsas de Miguel Bosé sobre las vacunas, Bill Gates y COVID-19

El cantante Miguel Bosé hizo el pasado martes 9 de junio a través de un hilo de Twitter en su cuenta personal. Entre otras cosas, decía que Bill Gates tiene un proyecto de vacunas con microchips para controlar a la población, que la «farmacéutica» GAVI le pertenece y que es responsable de miles de víctimas en todo el mundo por las vacunas que subvenciona y que algunas vacunas tienen metales tóxicos o adyuvantes ilegales.

Estas afirmaciones que circulan en las redes sociodigitales son falsas. Nuestros colegas de Maldita.Es, integrantes de la alianza LATAM Chequea Coronavirus te cuentan lo que investigaron sobre estos temas que si bien fueron expresados por Bosé, son muy recurrentes en el debate mediático.

Miguel Bosé escribe en ese hilo que, en el pasado, Bill Gates «habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla». Esto no es cierto.

Se trata de una teoría de la conspiración sin evidencia que circula desde hace semanas por redes sociales en la que también se meciona a la COVID-19.

Según estas, existe una relación entre las investigaciones para la vacuna contra la COVID-19 y la futura implantación de un microchip. Por ello, estas recomiendan no vacunarse cuando el fármaco esté listo.

Según adelantaba el medio de verificación colombiano Colombia Check, esta hipótesis se basa en una combinación de falsedades y de hechos verdaderos, pero inconexos, al mezclar dos elementos diferentes: la financiación de vacunas por parte de la B&MGF y las investigaciones que se llevan a cabo sobre identidad digital.

«Aunque hay fondos de la B&MGF que se destinan a la investigación sobre identificación digital, nada tienen que ver con la implantación de microchips para violar la privacidad», explica Colombia Check en este artículo.

Para sostener este tipo de teorías, se sacan de contexto las respuestas que Gates dio en una sesión de preguntas que ofreció en la red social Reddit .

En ella, uno de los usuarios pregunta por los cambios que se tendrían que hacer en la forma en que operan las empresas para mantener la economía y proporcionar distanciamiento social.

Gates responde: “La cuestión de qué empresas deberían continuar es complicada. Ciertamente, el suministro de alimentos y el sistema de salud (…) Eventualmente tendremos algunos certificados digitales para mostrar quién se recuperó o se hizo la prueba recientemente o, cuando tengamos una vacuna, quién la recibió”.

Esta fue la respuesta completa,sin ninguna mención a microchips ni nanobots, pero que se sacó de contexto para servir de soporte a diferentes teorías de la conspiración.

Bosé concluye el hilo hablando del «polvo inteligente» que, en teoría, como parte de una supuesta «operación de dominio globlal»: «una vez se active a red 5G todos seremos borregos a su merced y necesidades».

No es la primera vez que se menciona este «polvo inteligente» en relación a la pandemia, no solo al hablar de vacunas.

Hace semanas que circula por la red un post de Facebook que comienza diciendo que «todos los chinos recibieron vacunas obligatorias el otoño pasado» y en el que se cuenta que esas vacunas habrían sido activadas gracias al 5G utilizando el polvo inhalado que lanzan los chemtrails.

Se trata de una suma de distintas conspiraciones de las que ya hemos hablado en Maldita Ciencia.

Hemos consultado con Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y Jefe de la Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública canario, que nos ha dicho que las ideas mencionadas son «terroríficamente mentirosas».

También hemos hablado con Alberto Nájera, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) que opina que «cuesta creer que el texto haya sido escrito con un mínimo de información».

«Si todos los chinos hubieran sido ‘vacunados’ por ese preparado mágico, capaz de ser controlado por radiaciones de 60 GHZ (frecuencia que el 5G no utiliza) todos estarían afectados», explica Nájera y añade que, aunque hay muchos casos, el virus no tiene tanta incidencia.

Vamos a repetir, una vez más, que las vacunas que nos ponemos y que ponemos a nuestros hijos están controladas y son seguras, a pesar de lo que dice Miguel Bosé en ese hilo con aseveraciones como que tienen metales tóxicos o coadyuvantes ilegales.

Como ya explicamos aquí, entre los componentes de las vacunas se encuentran sustancias como las sales de aluminio o el timerosal (una sal orgánica que contiene etilmercurio).

Sin embargo estos ingredientes no suponen peligro alguno en las cantidades en las que se encuentran en las dosis de las vacunas.

De hecho, su presencia es importante para garantizar la seguridad de estas.

Por un lado, y con respecto a las sales de aluminio, pero estas son muy inferiores (menos del 1%) a las que, de forma natural, contienen los alimentos que consumimos habitualmente (incluida, por chocante que resulte, la leche humana), según recoge este texto del Comité Asesor de Vacunas de la AEP.

¿A qué se debe la presencia de este metal pesado? Según la asociación de pediatras, las sales de aluminio se usan como adyuvantes de vacunas desde hace 70 años y son «componentes imprescindibles para estimular el sistema inmunitario y permitir introducir menores cantidades de antígeno, que podría resultar perjudicial en el organismo».

Añade, además, que «nunca se ha registrado ningún efecto adverso relacionado con el aluminio presente en algunas vacunas».

Por otro lado, esta vez en relación a la supuesta presencia de mercurio, es cierto que en el pasado se ha utilizado timerosal como conservante en la fabricación o mantenimiento de algunas vacunas, por sus propiedades antimicrobianas.

Sin embargo, a pesar de que las cantidades de mercurio a las que podía estar expuesto un niño o niña antes de los 14 años por la vacunación serían muy inferiores a las consideradas tóxicas por los diferentes organismos mundiales, estas se han ido reduciendo y sustituyéndose por otros compuestos inocuos, según el Comité Asesor de Vacunas de la AEP.

Actualmente, «ninguna de las vacunas que se utilizan en los calendarios vacunales de las distintas comunidades autónomas españolas contiene esta sustancia», indica aquí el Comité.

«Su empleo iba ligado a asegurar la conservación en los envases multidosis y hoy en día todas las vacunas comercializadas en nuestro país vienen en paquetes monodosis».

Es cierto que, además de antígenos inmunizantes, líquido de suspensión, preservantes, estabilizantes y antibióticos, en la «receta» de las vacunas se incluyen los adyuvantes, como explica el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Estos últimos no son ilegales. Son compuestos que se añaden a algunas vacunas para aumentar la inmunogenicidad de los antígenos que contienen o prolongar su efecto estimulador.

Es decir, permiten que la cantidad necesaria del virus o bacteria o el número de inyecciones sea menor, potenciando toda la respuesta inmune (sales de aluminio, MF59, AS04, virosomas…).

Ninguno de estos componentes «atenta contra nuestra salud» ni mucho menos se nos administra «sin nuestro consentimiento», como afirma el hilo de Twitter de Bosé.

De hecho, aquí puedes encontrar toda la información necesaria sobre los diferentes componentes de las vacunas y su función a la hora de fabricar y preservar el fármaco o conseguir que este sea efectivo.

El primer tuit de Miguel Bosé incluye un vídeo en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que España «reconoce la admirable labor de GAVI en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo», en relación a la COVID-19, y que «aportará 50 millones de euros para que GAVI pueda seguir realizando su labor durante los próximos 5 años» y lograr así inmunizar a 300 millones de niños y niñas».

Bosé critica la decisión y escribe que «la farmacéutica GAVI es propiedad de la B&MGF».

Pero no, ni GAVI Allianze es una farmacéutica ni pertenece a la B&MGF, aunque sí están relacionadas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI Allianze, es una asociación de salud global de organizaciones del sector público y privado dedicadas a la «inmunización para todos».

El papel que desempeña B&MGF en relación a GAVI, según confirman en su página web, es de socios fundadores, junto con la OMS, Unicef y The World Bank.

La B&MGF pertenece a la junta directiva de GAVI junto a otros 27 miembros.

Su representante en la Junta de GAVI es Orin Levine, que anteriormente fue profesor de Salud Internacional y Director Ejecutivo del Centro Internacional de Acceso a Vacunas en la Escuela de Salud Pública Bloomerg de la Universidad Johns Hopkins.

"We will get a vaccine. And the role of our foundation is to make sure that medicines like this are available to the entire world. We have partners like Gavi who will help us with that distribution” – @BillGates via @FT: https://t.co/NTeMQiVM4f

— Gavi, the Vaccine Alliance (@gavi) May 15, 2020