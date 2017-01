Ahora es más fácil conocer nuevos destinos como Honduras y Nicaragua

2017 es un año para conocer sitios nuevos y tener nuevos retos. Aún están a tiempo de cumplir el propósito de año nuevo de viajar a otro país y una de las opciones podría ser países como Honduras o Nicaragua; a los cuales ya es más sencillo viajar.

Y es que a partir del 10 de enero y del 7 de febrero, Aeroméxico sumará estas nuevos vuelos hacia San Pedro Sula, Honduras; y Managua, Nicaragua; respectivamente.

“Con este incremento de frecuencias, tendremos la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes, un producto con más opciones tanto para el hombre de negocios como para los que viajan de turismo o visitan familiares. Sin duda, ambos vuelos brindarán una mayor conectividad a nuestros clientes viajando desde Honduras y Nicaragua, reforzando la presencia de la aerolínea en Centroamérica”, señaló Anko van der Werff, director ejecutivo de ingresos de Aeroméxico.

Vuelos a Honduras y a Nicaragua

Con esta adición, la aerolínea ofrecerá más de cuatro mil 100 asientos semanales entre ambas rutas con los siguientes itinerarios:

A partir del 7 de febrero

Ciudad de México – Managua

Managua – Ciudad de México

AM 650 (09:10 hrs, 11:51 Hrs, diario), AM 654 (12:55 hrs, 16:05 hrs, diario), AM 620 (15:20 hrs, 18:25 hrs, diario); AM 654 (19:25 hrs, 22:30 hrs, diario).

Desde el 10 de enero

Ciudad de México – San Pedro Sula

San Pedro Sula – Ciudad de México

AM 674 (09:15 Hrs, 11:34 Hrs, diario), AM 675 (12:34 Hrs, 15:20 Hrs, diario), AM 638 (15:30 hrs, 17:51 Hrs, diario) AM 639 (19:05 hrs, 21:50 hrs, diario).

Por lo tanto, ahora ustedes pueden cumplir este propósito. Es momento de tomar las maletas y conocer un nuevo lugar.

