Todo lo que necesitas saber para saltar del paracaídas

Lo maravilloso es que puedes vivir esta experiencia sin necesidad de tomar horas y horas de cursos: se llama Salto Tandem. Su característica es que saltas acompañado de un instructor profesional capacitado en ese tipo de saltos y vas unido a él por un sistema de doble arnés. Lo único que debes hacer es tomar una breve preparación en tierra donde te explican los movimientos que tienes que hacer con brazos, piernas y cabeza para que el descenso sea seguro para ti y tu instructor.

Pero ¿es seguro? ¿Y si no se abre el paracaídas?

Está es una de las preguntas más recurrentes, pero no tienes nada de qué preocuparte. El sistema que utilizan en los saltos viene con tres paracaídas: el normal que se abre manualmente, un segundo paracaídas de emergencia que pueden accionar si falla el principal y, por último, están equipados con un dispositivo de apertura automática que se acciona cuando estás a cierta altura del suelo. No hay falla. Son tan confiables y seguros que las federaciones de paracaidismo lo han hecho de uso obligatorio.

Así que lo mejor es despreocuparse de eso y disfrutar de los minutos que dura la experiencia tal vez más intensa que disfrutarás en la vida.

Recomendaciones:

– Lleva ropa y zapatos cómodos

– Come algo ligero para evitar náuseas

– Duerme y descansa bien la noche anterior.

– Evita consumir bebidas alcohólicas horas antes de tu salto.

– Ve con tiempo suficiente, puedes tardar de 3 a 5 horas en completar la actividad, dependiendo del clima y otros factores.

– No es recomendable para mujeres embarazadas ni para personas que hayan buceado el día anterior.

Y no te resta más que relajarte y disfrutar de esta experiencia única.

Fotos y video:

El operador vende paquetes de fotos y video musicalizado, tomado con cámaras especiales (GoPro) para este tipo de actividades y con la mejor calidad.

El instructor Tony, de Skydive Puebla, en Atlixco nos dice porqué vale la pena saltar.

¿A partir de qué edad pueden saltar?

— Pueden saltar niños a partir de los 6 años y que pesen más de 25 kg, y sin límite de edad, han saltado personas hasta de 90 años.

¡Mientras puedan levantar sus piernas y tengan toda la actitud y las ganas no hay límite!

¿Qué les dirías a las personas que tienen miedo de saltar?

— Que no teman porque en realidad esto se siente muy padre. Normalmente la gente le temen al vértigo, ese vacío que sienten el estómago cuando te subes a un juego mecánico y aquí en el paracaidismo no se siente. Así que dejen el miedo, y si lo tienen qué mejor manera de enfrentarlo que saltando de un avión.

— ¿Cuál es la diferencia de este salto que vamos a dar con lo que ofrecen otros?

Es el servicio que te vamos a dar. Nosotros vamos a hacerte parte del salto no sólo vas a ser una persona que va al frente, tú me vas a ayudar a abrir el paracaídas, vas a manejar el paracaídas una vez que esté abierto, y para el aterrizaje me ayudarás a checar cómo es que vamos a aterrizar. Todo esto te lo voy a ir diciendo conforme vayamos pasando las fases del salto.

— ¿Para quién es el salto Tandem?

Es para todas las personas, se recomienda para principiantes, tu vas a ir enganchado a mi paracaídas e irás delante de mí. Tu sólo tienes que disfrutar el viaje desde los 17 mil pies (aproximadamente 5.3 km) de altura sobre el nivel del mar, desde donde vamos a saltar. Somos la zona de paracaidismo que más altura te damos en México.

¡Bueno, pues ya quiero ir! ¿Cómo le hago?

Si quieres regalar, o regalarte, esta experiencia para tu cumpleaños, aniversario, navidad o sólo porque sí para romper la rutina, la puedes encontrar en:

www.experimenta.com.mx

facebook.com/experimenta.mexico

O llamar a su centro de atención a clientes al (01 55) 5292 5707

Es una empresa que ofrece certificados de regalo a nivel personal y también a nivel corporativo para incentivar a colaboradores, empleados y clientes de empresas.