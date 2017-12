Legalización podría reducir el consumo de marihuana entre jóvenes

Mientras la legalización de la marihuana se extiende por todo Estados Unidos, sus detractores han insistido en hablar de los efectos negativos a largo plazo de la hierba, especialmente en los más jóvenes.

Este lunes, por ejemplo, el activista contra la marihuana, Kevin Saber, publicó un tweet en el que hablaba de cómo “el consumo entre los adultos jóvenes se ha disparado en los últimos diez años”.

Sin embargo, existe un problema en esa afirmación: los últimos reportes federales muestran que el uso entre la población joven ha disminuido, especialmente en aquellos estados donde su uso recreativo es legal.

El estudio anual que lleva por título National Survey on Drug Use and Health encontró una disminución en el uso de hierba entre adolescentes en cuatro de los cinco estados que la han legalizado entre 2014 y 2016.

Colorado vendió más de mil millones de dólares en marihuana el año pasado, pero el número de jóvenes que fumaron decayó de 18 a 16%

Otros estados tuvieron resultados similares en cuanto a la disminución de consumo o apenas algún cambio respecto al año pasado, incluyendo Washington DC, Oregon y el estado de Washington, mientras que en Alaska tuvo un aumento apenas perceptible, de 18.44 a 18.86%

Aún sigue sin ser claro el porqué de estos resultados. Podría tratarse de adolescentes que simplemente han decidido que fumar marihuana no es lo mejor ya que ven a sus padres consumirla; o bien, podría ser que aquellos estados que la han legalizado también están invirtiendo en campañas de salud diseñadas para desanimarlos a consumirla. O quizá sea algo completamente diferente.

La información federal concuerda con la investigación académica sobre el tema del consumo de drogas entre los adolescentes. Un estudio que está próximo a publicarse en la revista Drug and Alcohol Dependence concluyó que la promulgación de leyes estatales sobre la marihuana medicinal "está asociada con la disminución (en el consumo) de la marihuana y otras drogas en la adolescencia temprana en esos estados”.

A pesar de estos datos, varios detractores como Sabet, fundador y presidente de la organización Smart Approaches to Marijuana, insisten en que la legalización perjudicará a los niños.

Sabet es una figura influyente en el mundo de la política de drogas. La semana pasada, él y otros prohibicionistas se reunieron en privado con el fiscal general Jeff Sessions, quien ordenó una revisión de la política de la administración Trump sobre la aplicación de la ley federal sobre la marihuana.

