Ser artista independiente requiere huevos y disciplina: nuevos muralistas fronterizos

Comenzamos nuestro recorrido en Tijuana con Alonso Delgadillo mejor conocido en el mundo del muralismo contemporáneo como El Norteño, visitamos uno de sus muros en Tijuana sobre la calle segunda, el mural de Don Chuy, personaje fronterizo que arregla caritas tristes. El Norteño pintó este mural hace siete años en el antiguo taller que hoy es la casa de Don Humberto, en ese entonces Humberto cumplía condena en "la pinta" reclusorio de máxima seguridad de Baja California. Humberto cuida del muro, nadie que lo conozca se rifaría a rayarle la fachada de su casa. La siguiente parada antes de cruzar la línea es en los tacos Machatlán sobre la calle Negrete y tercera, los tacos callejeros favoritos de Alonso, una metáfora de Tijuana, de Latinoamérica. Aquí se condensan y se mezclan diferentes mundos y clases sociales, delincuentes y justicieros pueden estar conviviendo en el mismo puesto de tacos mientras alguien toca éxitos del rock de los 80.

Entérate: 'Estamos hasta la madre': custodios de cárceles de máxima seguridad

"Tijuana es lo prohibido y al mismo tiempo es lo interesante, como un Ying-Yang, es la parte fea y la parte libre de San Diego. Para mi como artista, abordar el tema del muro porque está de moda no me gusta. Uno tiene que abordar el tema de migración y violencia por un compromiso con la comunidad, para hacer presente que lo vemos y que no se ha normalizado en nuestra vida. La frontera definitivamente es una posibilidad, condiciona o margina ideológicamente, pero no deja de ser una posibilidad."

Foto: Vice

En la fila peatonal de la garita "El Chaparral", esperando para cruzar al otro lado, hablamos con El Norteño sobre la disciplina del artista, ¿que hace falta para nombrarse y vivir como artista?.

"Hace falta tener los huevos para creérsela. Empecé a mejorar en mi trabajo cuando comencé a creer que si hacia esto es porque esto es lo que soy, uno es lo que hace, y es importante que si uno pinta se reconozca como pintor. Si eres artista tienes que reconocerlo. Siempre hablaba con mis alumnos, si yo creo que soy artista es más fácil que la gente hable de lo que hace mi proyecto con el arte, pero si yo no reconozco mi trabajo como artista el diálogo con el espectador está fracturado. Yo hago y promuevo mi trabajo, soy un artista independiente, y ser un artista independiente requiere de huevos y disciplina."

Cruzamos la línea después de un largo tiempo de espera, de imaginar ficciones, historias y estrategias de clandestinidad de quienes nos acompañan en la fila para cruzar la frontera. El migra es un chico que parece más joven que yo, rubio y en sus veintes.