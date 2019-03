Este buffet te ofrece tacos ilimitados de carnitas por menos de 50 pesos

Esta entrevista fue publicada originalmente en Vice en Español

Cuando me enteré de que existía una taquería en la Ciudad de México que ofrecía tacos de carnitas ilimitados por menos de 50 pesos, me parecía demasiado bueno para ser verdad. Así que me puse en marcha para saber si de verdad existía este paradisíaco lugar, aparentemente pensado para nosotros los que no tenemos fondo y además andamos cortos de dinero.

Así fue como llegué las Carnitas El Karrubis, ubicadas en el número 29 del Eje 5 sur en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México. Al llegar supe que no estaba en cualquier lugar: hay un enorme cerdo ornamental sobre el local, indicando que hemos llegado a La Meca de los tragones. También hay lonas impresas avisando que hemos llegado, pero si hay un signo inequívoco de que estamos en la tierra prometida, es que el aire está repleto de ese olor a carne tan característico que emana del cazo.

Al recibir la carta, se confirman los precios: todos los tacos de carnitas de surtida que te puedas comer por 47 pesos. Hay un segundo buffet, en el que puedes pedir tacos de cualquier tipo de carne (maciza, cuerito, nana, barriga, cachete, chamorro, costilla) y tiene un costo un poco más alto, pero que sigue siendo absurdamente atractivo: todos los tacos de carnitas que te puedas comer por solo 67 pesos. Pero lo mejor de todo, y eso era algo que no sabía, ¡es que ambos bufettes tienen refresco y quesadillas ilimitadas!

Desconfiado como soy, pensé que era demasiado bueno para ser verdad y que habría algo adicional que compensara el costo y que al final la cuenta sería absurdamente cara. Pero al contrario de lo que sospechaba, me llevé una sorpresa positiva: ¡el buffet de tacos de surtida tenía un descuento adicional! Si de por sí ya sonaba absurdo que hubiera tacos ilimitados por 47 pesos, el mesero me informó que de lunes a sábado, de 9 a 11 de la mañana, el buffet tenía un descuento adicional, y que consistía en todas los tacos de surtida que te pudieras comer por solo 39 pesos.

Eso ya me parecía la locura. Habría que proceder ahora a hincarles el diente, porque si el precio era tan bueno, seguro las carnitas no estaban tan chidas, pensé. Afortunadamente para mí (y para mi novio tragón que siempre me acompaña a estas aventuras) me equivoqué: estaban ricas y jugositas. Como la verdad teníamos intención de darle visto bueno a las carnitas en general, no nos pedimos la promo de 39 pesos, sino la de 67. Y es que, ¿quién se resiste a unos buenos tacos de cuerito? Al menos yo no tengo ese superpoder.

En cuanto a tamaño estaban buenos y sí: comimos hasta hartarnos. Y comprobamos que en efecto había refresco refill y que las quesadillas y los vegetales también estaban paquetedeados. Ahora era momento de proceder a hablar con el dueño de este lugar. Así fue como llegamos con René Martínez, quien nos esperaba sonriente en la caja.

VICE: ¿Es verdad ese precio, no hay letras chiquitas? ¿Realmente ofrecen carnitas ilimitadas?

René Martínez: ¡Sí es real! [risas]. Tal como lo decimos en nuestros mandiles, pura carne de puerco chingón. La única limitante es que los buffets son para comer aquí (no aplica para llevar) y que no se pueden compartir, son personales. Pero todo lo demás es tal cual: todos los tacos de surtida que te puedas comer si eliges el buffet de 47 pesos y todos los que te puedas comer por 67 si ya quieres incluir toda la carne que manejamos. Los dos tienen quesadillas ilimitadas y refresco ilimitado, es de refill. Te lo llenamos cuantas veces quieras. También tenemos ilimitada de verduras, que es una charola donde te ponemos jícamas, pepinos y rábanos.

¿Cuántos tacos la persona promedio?

Se echan unos seis tacos. No suenan muchos, pero la verdad es que los damos muy bien servidos.

Y es que veo que son de tamaño de tortilla normal.

Así es, no es de tortilla chiquita.

¿Y quién es el que se ha llevado el récord?

Tenemos dos: En puros tacos, tenemos un cliente que se comió 15 tacos. Él solamente se tomó medio vaso de refresco. Pero yo diría que rompió el récord una persona que se comió 11 tacos, 12 quesadillas, se tomó el equivalente a dos litros de refresco y le rellenamos dos veces la charolita de verduras, con 450 gramos de verduras más o menos. Como te comentaba el refresco es de refill, lo servimos en vasos de botellas de 2 litros. Pues el cuate este nos dijo: “Para que no den tantas vueltas mejor déjenme ya la botella”. ¡Y se la terminó! [risas].

¿Sabemos el nombre de ese campeón?

¡No, a la otra le preguntamos! Ya ha venido dos veces. ¿Ya ves que las personas que comen más son generalmente personas de talla grande? Pues este cuate no, estaba flaquito, acabó, tranquilito, agarró su bastón y se fue, como si nada hubiera pasado, pero nos dejó a todos con el ojo cuadrado.

¿De dónde los visitan más?

Pues vecinos de la zona, pero también como es paso obligado a la Central de Abasto, también gente que va para allá.

¿Cuáles son sus horarios?

Nuestro horario de servicio es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo.

¿Y los buffets están limitados a algún horario?

El de surtida (el de 47 pesos) está de lunes a sábado, y el otro, el que incluye toda la variedad de carne (67 pesos) está toda la semana. Pero además, si llegan entre las 9 de la mañana y las 11 y piden el buffet de surtida, está rebajado, de 47 a 39 pesos. Y sigue incluyendo quesadillas y refresco ilimitados.

¿Tienen redes sociales?

En Facebook aparecemos como “carnitas El Karrubis”. ¡Ah, otra cosa! Para nuestros clientes que vengan y digan que nos visitan por parte de la revista VICE, les hacemos un 2×1 en sus buffets. Así que véngase en parejas y les sale a la mitad.