Fotos: 10 posiciones del Kama sutra que los pueden llevar al hospital

El Kama sutra es un libro antiguo indio que puede verse como un compendio de relaciones, sexualidad, arte y política del periodo Gupta (240-550 D.C). Este fue famoso en Occidente también por las posiciones sexuales y ejercicios que sugería para hacer el amor.

Últimamente, han salido posiciones sexuales que no todo el mundo puede practicar, sobre todo por su dificultad técnica. Si ustedes se animan, tengan todas las precauciones.

1.El centrifugado: Básicamente, la mujer se sienta sobre el hombre. Los dos están sobre una lavadora.

2. La cascada: El hombre se acuesta y ella lo hace sobre él. Hasta ahí, suena como la tradicional posición de la amazona, pero el hombre se sostiene por los codos, y él la sostiene de la cintura. La cabeza del hombre no está apoyada. Está más abajo del nivel de la cama.

3. El ángel de nieve: Ella se acusta boca arriba y él tiene que penetrarla boca abajo. Nada fácil.

4. El 69: Parece fácil, pero no lo es. Es clásica y sobrevalorada, ya que muchas parejas no logran sincronizarse, y otras no logran alcanzar el placer deseado por la dificultad de la postura.

5. La araña: El hombre y la mujer entrecruzan las piernas. Ella lleva el mando. Hay que sincronizarse bien para poder lograr la penetración.

6. La Fusión: Esta posición impide el acercamiento manual o que las bocas se unan. La mujer se sienta sobre el hombre, pero con sus piernas sobre su pecho u hombros.

7. La X: Ella está acostada, él medio sentado. Él la penetra, mientras ella cruza una pierna por su pecho. Cuidado con enredarse.

8. Vórtice con la cabeza: La mujer practicamente se para de cabeza mientras el hombre la penetra.

9. En los pies hallarán la verdad: No puede pasarles nada peligroso, pero la mujer debe ser extremadamente flexible, ya que tiene sexo de pie, con una pierna levantada.

10. Soporte: La mujer se sienta encima del hombre, que la penetra parado. Hay que tener un gran estado físico para hacer esto.