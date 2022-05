Descubren tiendas departamentales que venden ropa interior usada

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

En una investigación realizada por NBCNews Today en Estados Unidos, se dio a conocer que algunas tiendas de prestigio realizan cambios o devoluciones de prendas íntimas.

El cambio o devolución de prendas interiores está prohibido debido a la falta de higiene e infecciones que esto podrían causarnos. Sin embargo, tiendas como Victoria’s Secret, Gap, Nordstrom, Wal-Mart, Macy’s y Marshalls son algunas de las que suelen aceptar estos cambios y poner a la venta nuevamente las prendas.

En la galería podrán conocer las bacterias de la ropa interior y recomendaciones del profesor en microbiología ambiental en la Universidad de Arizona, Charles Gerba.

Recuerden que para leer la información desde un smartphone o tablet, deben seleccionar “ampliar galería” y después “mostrar texto”.