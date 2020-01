Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Mes de muchos cambios positivos para tu signo. En noviembre vendrá la oportunidad de crecimiento en cuestiones de trabajo o un aumento de salario que te hará sentir de lo mejor, pero recuerda que necesitas ser más discreto con tus asuntos para que no te llenes de malas energías o envidias. Tendrás dos golpes de suerte, uno en cuestiones amorosas o vendrá en este mes el amor verdadero que hablará de ser más duradero que los anteriores. El otro golpe de suerte será en cuestiones de firma de contratos o renovación de trabajo. Necesitas cuidar tu salud, sobre todo de las hormonas o huesos. Cuídate de los problemas con amores del pasado o trata de cerrar círculos y no te involucres en chismes. Sigue con la dieta y el ejercicio. Tus signos más compatibles en este mes serán Libra y Acuario. Procura prender una veladora roja con tres monedas adentro de la cera el día primero para que te llene de abundancia todo noviembre. Números de la suerte: 21 y 33.

TAURO

Mes de estar con prisa por salir de todos tus apuros económicos y empezar a ahorrar. Tu signo es muy despilfarrador y a veces no se da cuenta que compra sin necesidad, requieres cambiar ese hábito y empezar a ser más organizado. Trámites de cambios de escuela o empezar un curso de ingeniería. Este mes vendrá a ti un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 09 y 88, trata de poner tu día de nacimiento antes de los números para que lo personalices. En estos días necesitas cuidarte de las pérdidas o robos en la calle, sé más precavido. Mandas a arreglar tu carro. Te haces una cirugía y todo te sale de lo mejor. Empiezas a ver que la persona que tienes de pareja no es la ideal para tu vida y decides darte tiempo a solas. Compatibilidad en estos días con Escorpión y Capricornio, trata de acompañarte de esas personas. El día 1 prende una veladora amarilla con tantita canela adentro para que todo noviembre brilles en todos los sentidos.

GÉMINIS

Mes lleno de buenas oportunidades de crecimiento en todo lo relacionado a tu profesión o negocios, recuerda que noviembre será uno de los mejores meses del año, debes de aprovecharlo en todos los sentidos para estar de lo mejor. Tendrás dos golpes de suerte; uno relacionado en juegos de azar con los números 23, 10 y el otro golpe de suerte será muy afortunado en cuestiones amorosas o vendrá a ti la persona ideal, los signos más compatibles serán Piscis y Libra. Te haces una operación estética o decides cambiar tu forma de alimentarte, estar a dieta y más sano, recuerda que como te ven te tratan. Empiezas a ahorrar para cambiar el carro. Arreglas papeles de Hacienda o impuestos. Tramitas tu visa o residencia. El día primero del mes prende una veladora blanca, le pones de tu perfume y al lado un vaso cristalino con agua y verás que con esa receta tendrás éxito todo el mes de noviembre.

CÁNCER

Mes de buenas noticias y sorpresas agradables en tu vida, van a ser días de empezar de nuevo en cuestiones de negocios o trabajos mejores, tú siempre necesitas sentirte bien en tu lugar de trabajo para que te puedas desempeñar de lo mejor. Tramitas tu título o haces una maestría. Recibes un dinero extra por un bono. Decides cambiarte de casa o remodelar la tuya. Ya no busques ese amor que no es para ti, recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz, trata de dejar ese tipo de personas que sólo te hacen daño. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 27 y 01, trata de jugarlo los viernes o domingos, que esos días van a ser de mucha suerte para ti en todo el mes. Procura no sacar ningún crédito o no te endeudes si no lo necesitas. Arreglas una demanda legal. El día primero prende una veladora roja con tantita azúcar adentro y verás que con esa receta todo el mes te irá de lo mejor. Tendrás mucha compatibilidad con los signos de Acuario y Sagitario que hablarán de amor verdadero.

LEO

Mes de estar con mucha presión de trabajo o cambios repentinos de puesto, trata de este día 1 ponerte algo de plata que te sirva de protección y prender una veladora azul, le agregas tantita canela adentro y verás que con esa receta todo el mes tendrás más suerte y cortarás las envidias que te causan mucho daño. Serán días de salir de viaje o visitar familiares de fuera. Arreglas papeles de demandas o hablas con un abogado para solucionar esa situación. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 06 y 24, trata de jugarlo en martes que será tu mejor día en todo el mes. Te llega un amor del signo de Aries o Acuario que será muy compatible contigo. Recuerda siempre estar al pendiente de tu familia porque eres un pilar para ellos. Te haces una cirugía dental y todo sale de lo mejor. Decides hablar con un amor del pasado para estar en paz y ya no quedar enojados. A los Leo que están casados vendrá un embarazo.

VIRGO

Mes de sentirte de lo mejor, tu energía se renueva y tendrás mejores oportunidades de trabajo o de hacer negocios productivos, estos días que serán muy afortunados para ti. Tus mejores días de noviembre son 02, 09, 12, 18, 21 y 26, en ellos tendrás doble de suerte en cuestiones de dinero o más abundancia. Cuidado con las pérdidas o robos porque tu signo siempre atrae las energías de las envidias o malos deseos. Eres muy buen deportista o siempre estás en condición atlética y eso te ayuda a atraer el amor; este mes se te dará por fin el amor verdadero, es de signo de fuego. Te invitan de viaje. Tendrás suerte con regalos inesperados. Trámites de pagos. Te buscará un amor del pasado, ten cuidado porque implica coraje o despechos. Golpe de suerte en la lotería con el 21 y 07. Color: azul. Eres muy popular en tu trabajo y eso te va a ayudar a darte un puesto mejor pagado o dedícate a las relaciones públicas. Prende una veladora amarilla y agrégale de tu perfume el día 1 para que todo el mes venga a ti la felicidad.

LIBRA

Mes de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro. Tu meta en este mes será por fin no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas. Eres el signo más generoso y el que siempre está viendo cómo ayudar a los demás y eso siempre te va a atraer cosas positivas. Cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta. Este mes tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte en cuestiones de trabajo, es decir, un mejor puesto. Cuidado con dolores de cabeza o estrés. Con tu familia todo de lo mejor. Te llega un dinero extra para salir de viaje. En el amor seguirás con tu pareja de Acuario o Capricornio, hablarán de vivir juntos. Tus mejores días del mes: 03, 09, 16, 21, 27 y 28. Tu color el blanco. Trata de prender una veladora roja este día 1 con una moneda adentro para que la suerte te siga todo noviembre. Golpe de suerte en lotería con el número 06 y 31, trata de jugarlo los viernes que va a ser de mucha suerte para ti.

ESCORPIÓN

Mes de estar en tu mejor etapa y de la realización de proyectos para estos días que cumples años y tu energía positiva se multiplica. Tendrás todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente. Recibes varias sorpresas de regalos y un compromiso firme amoroso, ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto o ser más discreto. Tus mejores días serán 03, 07 y 29, en ellos tendrás la oportunidad de tener juntas de negocios o trabajos nuevos. Eres el mejor conquistador pero trata de no andar con dos a la vez. Tus números de la suerte para este mes: 02 y 77. Los solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez con amores de Acuario y Tauro. Tendrás dos golpes de suerte en este mes en cuestiones de juegos de azar y otro con un proyecto nuevo de trabajo. Prende una veladora blanca este día primero con perfume tuyo para que reine la paz y tranquilidad en todo el mes.

SAGITARIO

Mes de realizarte en cuestiones de trabajo. A tu signo lo domina la fuerza interior para realizar todo lo que tienes en mente. En este mes te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de negocios o proyectos de trabajos nuevos. Trata de no platicar tus planes para que no te los salen. Eres muy conquistador por eso en este día tendrás la oportunidad de conocer personas muy afines a ti y hablan de enamorarse. Los que tienen pareja tendrán la oportunidad de sentirse muy enamorados y completos en una relación seria. Tramitas un crédito de carro que sí se te va a dar. Cuídate de problemas de intestino o dolores de estómago. Pagas deudas o resuelves problemas legales a tu favor. Embarazo en este mes a los sagitario casados. Cuida mucho a tu mamá porque va a tener problemas de salud o llévala a checarse. Por fin terminas una relación de amistad o de amantes con una persona negativa. Tus mejores días 01, 06, 12 y 28, en ellos tendrás más suerte. Tus números de la suerte son 03 y 28. Tu color: el rojo. Prende una veladora roja el día 1.

CAPRICORNIO

Mes de mucha fuerza interior para salir de todos los problemas relacionados a tu trabajo. Este mes será fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas, sólo trata de meditar muy bien o ir con un especialista para que te guíe en tu vida sentimental. En este mes te haces una operación estética, todo saldrá de lo mejor. Trata de arreglar papeles de créditos o paga deudas. Te invitan a dar clases o trabajar en gobierno. Será un mes de muchas fiestas o de salir mucho con los amigos. Cuidado con las infecciones de la piel. Tenderás a jugar mucho al amor ocasional. Golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 31 y 22. Tus mejores días serán 02, 04, 28 y 29, en ellos tendrás la oportunidad de progresar en cuestiones de trabajos nuevos. Ten mucho cuidado con los vicios, recuerda que tu mente es muy débil y eso te hace sentir muy vulnerable. Trata de rezar más para tener paz en tu alma. Te pagan una deuda. Tu color: el amarillo.

ACUARIO

Mes de estar con mucho ánimo y buena energía positiva, vas a estar rodeando de personas muy importantes o que te harán crecer en lo profesional. Podrás cerrar los negocios que tienes en planes o por fin te hablan del trabajo que aplicaste para mejorar tus ingresos. Tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida en este mes con el número 07 y 29, que serán muy bueno en cuestiones económicas. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás con quién que-darte: con un amor nuevo o alguien del pasado, tu sólo deja que tu corazón decida y ya verás que todo saldrá de lo mejor. Tus mejores días en este mes serán 03, 08, 13, 24, 26 y 27 que serán muy buenos en negocios nuevos. Tu compatibilidad será con los signos de Aries y Libra. Prende una veladora blanca este día primero con una moneda adentro para que todo el mes tengas suerte. Los casados tendrán sorpresa de embarazo. Ya no guardes rencor; perdona y olvida.

PISCIS

todos los sentidos y más con amores del pasado. Por fin te vas a sentir aliviado de tanta cargas negativas o problemas que venías soportando. Tendrás dos golpes de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 02, 33 y 41, trata de jugarlo los martes y viernes, que van a ser tus mejores días del mes. En el amor no pienses lo que no es y trata de platicar con tu pareja de las inquietudes que tienes en tu mente. Recibes un reconocimiento por parte de tu jefes y un aumento de sueldo. Tus mejores días van a ser 02, 08, 12 y 27. Prende una veladora amarilla y ponle perfume tuyo el día primero de mes y verás que con esta receta vas a tener más suerte. También en estos días recibirás grandes sorpresas de amores nuevos del signo de Libra y Aries que serán muy compatibles contigo. Trata de ser muy cauteloso porque te están espiando para inventarte chismes.