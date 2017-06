Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Tres días de grandes sorpresas para ti, más en cuestiones amorosas, recuerda que tu signo es muy atractivo y carismático, lo que hace que tu potencial de conquistador esté al máximo este mes. Te busca un amor del pasado de los signos Géminis o Leo que va querer comprometerse contigo. El viernes saldrás de viaje o visitas a tu familia. Haces pagos de tarjeta de crédito o deudas de tu casa. Trata de no comer tanto y dejar la ansiedad, tú mismo puedes dominar esos nervios. Cuídate de dolores de espalda o huesos, así que trata de no cargar cosas pesadas. Sábado de salir de antro o un festejo de cumpleaños. Te compras ropa y decides cambiar de look. Intenta no pelear con tu pareja, recuerda que a veces habrá momentos buenos y otros no tan buenos, sé paciente. Tus números de la suerte son 32 y 10.

TAURO

Este viernes tendrás la oportunidad de salir de viaje por cuestiones familiares, pero también será un día de mucho trabajo o juntas con tus superiores por el cierre de mes y proyectos nuevos programados para julio. Recuerda que tu temperamento es muy fuerte y eso hace que a veces tengas problemas con tus compañeros y familiares, así que aprende a ser más tolerante. En cuestión de salud, cuídate de una infección en los ojos, especialmente porque te llega un invitación a una pool party. Tienes que organizar tu cuarto y sacar las cosas que no sirven para limpiar toda tu energía. Tus números de la suerte son 32 y 10. En el amor, te llega uno muy apasionado de los signos Escorpión o Capricornio en estos días. Ten cuidado con los problemas con tránsitos o policías, trata de no cometer infracciones.

GÉMINIS

Este 2 de junio será un día de mucha suerte para tu signo, amigo Géminis, sobre todo porque se acerca la fecha de tu cumpleaños. Por fin vas a dejar a un lado todo lo que no era para ti y debes estar pendiente de un amor nuevo que estará rodeando tu vida sentimental. Recibes regalos que no esperabas como un perfume o ropa interior. Realizarás trámites de pagos de tarjeta de crédito. Te invitan a un día de campo o a salir de viaje. Recuerda que eres muy bueno para ayudar a los demás y siempre tratas de defender a los indefensos, por eso te recomiendo tomar un curso que tenga que ver con leyes o enfermería. Ten cuidado con los pleitos en tu casa y trata de ser más tranquilo. Tus números de la suerte son 02,17 y 99. Los signos más compatibles contigo para una relación de pareja son Piscis o Aries.

CÁNCER

Este viernes tendrás muchos compromisos de trabajo y sociales, recuerda que tu signo siempre va a estar invitado o asistiendo a todo tipo de eventos, así que procura hacerte el tiempo necesario para cumplir; los amigos Cáncer tienen alma muy sociable y de comunicólogos. Trata de cuidarte de dolores de estómago o intestino, procura no estar angustiado por problemas que todavía no suceden y relájate, además debes visitar a tu médico para un chequeo. Recibes un dinero que no esperabas por la venta de un carro o una herencia. Compras un boleto de avión para estos días y tus amigos te invitan a salir a bailar a un antro para relajarte. El domingo sal a caminar para estar en contacto con la naturaleza, esto te ayudará a multiplicar tu energía positiva. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 81.

LEO

Fin de semana para salir de viaje o para visitar a tu familia. Recuerda, amigo Leo, que a tu signo lo domina siempre estar rodeado de personas queridas para sentirse de lo mejor. Este viernes habrá exámenes o cursos de actualización para tu carrera. Ten cuidado con problemas de estómago o úlceras, así que trata de no comer mucho picante o grasa. Te autorizan un préstamo para iniciar un negocio, los Leo siempre estarán buscando la oportunidad de avanzar económicamente. Hablas con una ex pareja para solucionar rencores. Te compras ropa para tus vacaciones de verano. El domingo estarás rodeado de personas muy compatibles contigo, así que procura estar atento. Te invitan a una boda. Arreglas problemas con tu carro o seguro. Tendrás un golpe de suerte el día 4 de junio con los números 07, 66 y 21.

VIRGO

Este viernes estarás con toda la buena actitud para progresar en tu vida y te propones empezar un negocio o cambiar de trabajo. Recuerda que tu signo siempre busca algo más y, aparte, es el pilar de la familia, así que hazlo de una vez. Este fin de semana te invitan a varias fiestas o a salir de antro para festejar a un amigo, sólo procura controlarte con el alcohol. Recuerda que los amigos más compatibles contigo son de los signos Aries y Géminis. Ten cuidado con problemas en cuestión de huesos o cadera, trata de no hacer mucho ejercicio pesado. Terminas de hacer tu tesis y sacas tu título. Preparas vacaciones o decides irte de viaje unos días con tus amigos. Te buscará un familiar para invitarte a ser padrino en una boda. Tendrás un golpe de suerte el día 2 de junio con los números 13, 20 y 76.

LIBRA

Este viernes será un cierre de semana con mucho trabajo por el fin de mes, tu signo es muy responsable y por eso no le gusta dejar asuntos pendientes, sólo ten cuidado con los chismes y trata de mantenerte al margen de todo. Te llega un dinero extra que no esperabas y eso te va servir para irte de vacaciones o para visitar a tu familia. En cuestión de salud, cuídate mucho de problemas de la piel y no tomes tanto sol. Una ex pareja del signo de tierra te buscará para volver, pero piénsalo muy bien antes de decidir; a los solteros les llega una persona inesperada de los signos Aries o Cáncer. Si tienes pareja, intenta no discutir tanto con ella. Va a ser un fin de semana de muchas noticias buenas. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 29 y 07. Haces compras online de muebles para tu casa.

ESCORPIÓN

Te haces unos exámenes médicos y todo te va salir de lo mejor, recuerda que tus problemas son los nervios y el temperamento, así que trata de relajarte. Este viernes será de mucha paz y buscar solución de problemas que tienes a tu alrededor, tu signo siempre busca las salidas más fáciles, pero ya es tiempo de madurar. Te buscan para ir a un show o evento deportivo. Eres muy soñador y eso hace que siempre estés buscando la felicidad, pero tranquilo que ya en este mes vendrá a ti lo que tanto esperabas: un amor muy compatible contigo. Te buscan tus familiares para invitarte a un día de campo. Tendrás un golpe de suerte el día 4 de junio con los números 03, 22 y 18 . Recuerda que tu signo siempre está en busca de la pasión sexual en su vida y por eso siempre tienes más de dos parejas a la vez.

SAGITARIO

Viernes de mucho trabajo y exámenes de universidad. Trata de organizar mejor tu tiempo y limitar tu participación en juntas laborales para evitar problemas. Recuerda que tu signo siempre busca estar con su pareja y familia para vibrar a una elevación espiritual mejor. Intenta no comer mucho en este fin de semana y seguir con el ejercicio. Te compras ropa o decides cambiar de look. Sábado de tomar un curso de natación o yoga. Le ayudas a un amigo a un trámite legal. Procura no ser tan rencoroso, necesitas ya cerrar ese pasado y volverte a enamorar. Es domingo de analizar un cambio de casa. Ya no lo pienses más, vende tu carro y cómprate uno mas nuevo, eso va a ayudar a que tu mentalidad esté en un nivel más superior. Vas a tener un golpe de suerte el día 3 de junio con los números 23, 19 y 76.

CAPRICORNIO

Este 2 de junio va ser un día de suerte en tu vida, vendrá la oportunidad de un crecimiento laboral y económico, sólo intenta no comentar nada de tus proyectos a futuro para que no se te salen. Tu signo siempre necesita a alguien que lo apoye para crecer en lo profesional, este viernes una persona muy importante te va a ofrecer un buen proyecto. Cuidado con las infecciones de garganta o riñón, no olvides ir con tu médico. Deja en claro tus sentimientos y no juegues con dos amores a la vez. Los solteros conocerán a personas muy compatibles que traerán mucha felicidad a sus vidas. Recuerda que tu signo no sabe estar solo y siempre busca estar en pareja. Te compras ropa o decides hacer cambios en tu personalidad. Tendrás un golpe de suerte el día 4 de junio con los números de suerte 03, 28 y 71.

ACUARIO

Viernes de suerte para tu signo en juegos de azar. Concluyes cierre de contratos, recuerda administrar bien tu dinero y trata de gastar sólo lo que necesitas. Pagas deudas de tu tarjeta de crédito. Te invitan a una fiesta este sábado y te la vas a pasar de lo mejor. Eres muy bueno para hacer amistades, por eso este fin de semana estarás lleno de reuniones y mucha convivencia. También eres muy terco en el amor, pero esa persona no es para ti. Te compras un celular. Procura cambiar tu actitud con la familia y convivir mucho más con ella. Tienes mucho talento para crear y diseñar, así que trata de tomar un curso para que esto te ayude a realizarte más en lo profesional. Tendrás un golpe de suerte el día 3 de junio con los números 04, 33 y 79. Trata de no meterte en problemas que no son tuyos.

PISCIS

Este 2 de junio será un día de suerte en asuntos de trabajo o empezar un negocio nuevo. Recuerda, amigo Piscis, que siempre necesitas alcanzar tus metas en lo profesional y económico, aprovecha que este es tu momento. Te llega un amor nuevo y va ser del signo Géminis o Libra, así que trata de dejarte enamorar y ser feliz. Vas de viaje o te invitan a irte a la playa, sólo recuerda planear bien tus vacaciones para que no tengas tropiezos. Recuerda que tú decides tu vida, así que trata de buscar lo mejor para tu entorno. Cuídate de dolores de espalda o infección de la piel, no tomes mucho el sol. Tendrás un golpe de suerte el día 4 de junio con los números 04, 33 y 81. Te busca un amor del pasado para volver, pero trata de cerrar círculos. A los Piscis casados los sorprenderá un embarazo.