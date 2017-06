Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Esta semana te sentirás un poco desorientado, pero trata de tener pensamientos positivos para no sabotearte a ti mismo. Habrá peleas con tu pareja; además te busca un viejo amor del signo Géminis o Libra para volver. Recuerda que tu signo atrae malas vibras o brujería, así que protégete con un dije de plata u oro en forma de sol o ángel guardián, o bien, carga una moneda de plata en tu cartera. Te buscan para pagarte una deuda del pasado, te ofrecen trabajo en el gobierno o una institución internacional. Sigue con tu curso de inglés, recuerda que eso te va a ayudar mucho en el futuro. Intenta que no te afecte el “qué dirán”. Tu golpe de suerte será el día 9 de junio con los números 01, 37 y 99. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Tu lema esta semana es: “La buena suerte es tuya, sólo tómala”.

TAURO

Semana para ahorrar, recuerda que tienes pagos de tarjetas de crédito y colegiaturas pendientes. Protégete de los chismes en el trabajo con un listón rojo amarrado en tu pie derecho con tres nudos. Te llega la propuesta de un negocio de comida sana o algo relacionado al ejercicio. Tomas un curso de música o actuación. Un familiar te invita de vacaciones. En el amor te buscan amores nuevos y del pasado. Trata de ser más precavido al manejar y ten cuidado con las pérdidas. Tendrás un golpe de suerte el 7 de junio con los números 03, 27 y 81. Ponte ropa nueva de color rojo o azul fuerte para que tu energía crezca más. Recuerda que a veces uno gana perdiendo y si eso que tanto querías se fue de tu lado es lo mejor en este momento. Tu lema esta semana es: “Sé constante en tu vida y lograrás el éxito”.

GÉMINIS

Semana para crecer académicamente, date la oportunidad de tomar un curso de verano de idiomas. Trata de hablar con tu pareja y solucionar sus problemas. Es muy importante quitarte todo eso negativo para ti como los vicios o las malas compañías. Recibes un regalo sorpresa como un perfume o ropa. Te llega un dinero extra por tu cumpleaños o un bono de trabajo. Piensas en comprar un coche, pero tómalo con calma. Te busca un amor del signo Piscis o Aries para volver. Ve con tu médico para chequeo de problemas de nervios u hormonales. Te regalan una mascota. En puerta un viaje de negocios. Arreglas asuntos muy importantes legales que serán de gran beneficio para ti. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de junio con los números 23, 02 y 19. Tu lema esta semana es: “Hay que saber reconocer nuestros errores”.

CÁNCER

Semana de reuniones importantes con directivos de tu trabajo, tu signo es muy creativo e inteligente, así que aprovecha para expresarlo y que te tomen en cuenta. Estarás en una disyuntiva amorosa, pero trata de decidirte, recuerda que te complementa mejor Capricornio o Escorpión. Te invitan a salir de viaje por un proyecto laboral. Pagas tu tarjeta de crédito. Cuidado con lo que comes, evita picante y lácteos. Piensas en cambio de casa o remodelación. Cuidado con las llantas de tu carro, trata de revisarlas. Te llega la oportunidad de salir de vacaciones con tu pareja; a los solteros les llega un amor prohibido. Te haces una cirugía dental y todo te sale de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el día 6 de junio con los números 03 y 22. Lema de esta semana es: “Siempre para adelante y no rendirse”.

LEO

Semana de muchas tareas pendientes de trabajo o juntas con tus superiores; te van a proponer un puesto nuevo con mejor sueldo. Estos meses de verano son los mejores para ti, trata de aprovecharlos. Ten cuidado con los chismes de una ex pareja; te están haciendo algo de brujería para que regreses a su lado, protégete con baños de agua bendita y prende una vela roja. Te busca un amigo para poner un negocio. Compras boletos de avión para irte de vacaciones a la playa. Sigues con el ejercicio. Tramitas un crédito de casa o departamento. Sabrás que un familiar se casa. Te invitan a trabajar en gobierno, tendrás mucho éxito porque tu signo es muy apasionado en todo lo que hace. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 31. Tu lema esta semana es: “La vida es simple y no debo complicármela”.

VIRGO

Semana de preocupaciones laborales, pero trata de no estresarte de más, pues habrá buenas energías apoyándote. Te llega una auditoría o revisión de tus superiores. Te busca tu papá para pedirte ayuda económica. Tramitas el pasaporte. Eres muy apasionado en el amor, pero trata de no insistir a quien no te corresponde; te llega un amor nuevo muy apasionado del signo de Agua. Eres muy bueno para administrar o relaciones públicas, así que trata de tomar un curso. Tendrás un golpe de suerte el 7 de junio con los números 03, 22 y 71, trata de vestirte de colores fuertes y ponerte algo de plata. Te llega un dinero que no esperabas por una herencia o venta de una propiedad. Cuidado al manejar, sé más precavido, no saques mucho el carro. Te invitan a un evento musical. Tu lema esta semana es: “Siempre ganando”.

LIBRA

Semana de nuevas oportunidades laborales, te ofrecen una jefatura o coordinación. Ya no busques ese amor que no es para ti, trata de olvidarlo y empezar a conocer más personas. Ten cuidado con los chismes familiares o de amigos. Evita peleas con tus compañeros de escuela o trabajo. Ten cuidado con los robos o trata de no confiar tanto en personas de la calle. Decides hacerte una cirugía estética o ponerte a dieta. Trata de entender más a tu mami, ella siempre actúa por tu propio bien. Préndele una veladora y reza por el descanso espiritual de tus seres queridos. Ya no confíes tanto en esa amiga de signo Géminis que sólo quiere meterte en problemas. Reflexiona sobre tu vida sentimental. Tendrás un golpe de suerte el 8 de junio con los números 03, 22 y 81. Tu lema esta semana es: “Reinventarse”.

ESCORPIÓN

Semana de buenas energías a tu alrededor, los astros se alinean para ayudarte, así que trata de hacer todo lo que tienes pendiente. Arreglas papeles de una demanda y va a ser a tu favor. Trata de manejar con cautela o ser más precavido. Piensas mucho en dejar un amor prohibido que te causa problemas. Te buscan para invitarte a trabajar en gobierno o algo federal. Sigue con tu curso de verano en natación o pilates. Arreglas papeles de pasaporte o visa americana. Tendrás un golpe de suerte el día 5 de junio con los números 04, 33 y 81. Cambias de look o te compras ropa. Siempre revisa lo que vayas a firmar para no tener problemas después. Recuerda que no siempre tienes la razón, así que trata de escuchar la opinión de los demás. Tu lema de esta semana es: “La paciencia es una virtud del ser humano”.

SAGITARIO

Semana de renovación, le pones fin a la flojera que te tenía muy dominado, empiezas la dieta y adquieres ritmo de ejercicio para sentirte mejor. Un amor se está alejando de tu lado porque no le pones atención, trata de ser más romántico en tu relación, recuerda que no todo es sexo. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones laborales este 6 de junio. Aparte te llega dinero por lotería con los números 03, 18 y 29, ponte ropa nueva para atraer la buena energía. No seas tan terco en cuestiones de decisiones laborales, recuerda que por eso se trabaja en equipo y siempre debes estar abierto a todas las opiniones. Arreglas papeles de impuestos o pagos de colegiaturas. Decides irte de viaje con tu familia. Tomas un curso este verano de idiomas. Tu lema va a ser: “Que cada día sea más fuerte tu lucha por ser mejor”.

CAPRICORNIO

Semana de muchas ocupaciones o cambios laborales, te llega la propuesta de irte a trabajar a otro país. Ya no pienses en vengarte de lo que te hacen, deja que fluya toda esa energía negativa que te rodea. Te busca un familiar para pedirte prestado. Le ayudarás a tu mami con los trámites de un divorcio. En el amor, empiezas a sentirte atraído por alguien del trabajo. Semana de cambios de horarios en tus cursos de verano. Te busca una ex pareja para reclamarte unos chismes. Tendrás un golpe de suerte el día 9 de junio con los números 02, 19 y 77. Trata de ponerte mucho perfume para atraer las buenas energías. Compras un terreno campestre y vas a visitar a tus abuelitos. No pelees con tu hermano, sus diferencias son normales. Tu lema esta semana es: “No te rindas, que lo mejor está por venir”.

ACUARIO

Semana para analizar cambio de casa o carro. Trata de no prestar dinero. Recibes un reconocimiento en tu trabajo y deciden promocionarte para un mejor puesto. Cuídate de dolores de rodilla o cabeza. En el amor eres muy afortunado y siempre vas a tener alguien a tu lado, pero trata de escoger bien. Te invitan de vacaciones con tus amigos. Arreglas tu cuarto o pintas tu casa para renovar energías. Tu signo siempre es el pilar, tú papá te pedirá ayuda para poner un negocio. Te haces un tatuaje que significa una fecha importante. Decides tomar un curso de idiomas. Tendrás un golpe de suerte el 6 de junio con los números 03, 22 y 71, ese día toma mucha agua para poder renovar tu energía, recuerda que el agua lo limpia todo. Tu lema esta semana va a ser: “En boca cerrada no entran moscas. Discreción”.

PISCIS

Semana de muy buena actitud, recuerda que tu signo necesita de agua para renovar energías, así que ve a la playa o un río. Te busca ese amor que tanto esperabas, no te precipites, todo se va a dar con el tiempo. No tengas miedo a esa cirugía estética o al tratamiento de la piel que quieres. Evita amistades por interés. Los Piscis casados serán padres próximamente. Arreglas papeles de pasaporte o visa. Te invitan a irte de viaje. Tu jefe te busca para que le ayudes en un proyecto nuevo de ventas o ingeniería. Lleva a tu mami con el doctor y que le chequen las hormonas o problemas de pulmón. Tendrás un golpe de suerte el día 8 de junio con los números 08, 21 y 20 trata de ponerte algo de plata y cargar una imagen de la Virgen María para protección. Tu lema esta semana es: “El amor siempre llega”.