Mhoni Vidente: Los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana de lograr los objetivos que tienes en mente para progresar, serán días de muy buenas energías a tu alrededor sólo trata de no cometer el mismo error de platicar tus planes a futuro para que no te los salen. Te busca un amigo para invitarte a un negocio, acéptalo, te va a ir de lo mejor. Pagas tu tarjeta de crédito y compras muebles para tu casa. En cuestiones de salud sólo cuídate de las depresiones o nervios, ve al médico y chécate para que no tengas recaídas. Te regalan una mascota. Compras boletos de avión. Te busca tu amor para irse de viaje o visitarte si estás lejos; ese amor se va a quedar contigo. Te invitan a trabajar en gobierno o proyectos políticos. No comas tanto. Cuidado con un amor del pasado, te sigue teniendo resentimiento y piensa en hacerte daño, trata de protegerte y cerrar círculos. Tendrás un golpe de suerte el 13 de junio, ese día pon una vela roja y pide a San Antonio que venga el amor sincero. Números de la suerte son 32, 19 y 07.

TAURO

Semana de mucho trabajo y problemas en asuntos legales, trata de no acelerarte tanto y encontrar la solución a cada dificultad. Te llega una invitación a salir de viaje con tus amigos en estos días. Recibes un dinero que no esperabas por cuestiones de comisiones o ventas. Cuida a tu papá. Eres el más fuerte del zodiaco y eso hace que todos se apoyen en ti pero trata de quitarte esas energías negativas. En el amor vas a estar indeciso y eso hace que sigas con dos personas a la vez, pon en claro tus sentimientos y sé fiel. Decides cambiarte de casa o depa. Este 13 de junio los solteros traten de juntar 13 monedas de cualquier denominación, tienen que ser regaladas y ya juntas le pones perfume tuyo y vas a la iglesia de San Antonio y las dejas como limosna y le pides con mucha fe que venga el amor verdadero a tu vida. A veces se te hace muy difícil cambiar de trabajo, pero si ves que allí no te valoran es mejor buscar nuevos horizontes. Números de la suerte son 23, 18 y 07.

GÉMINIS

Semana de estar con muchas tareas pendientes y tratando de resolver situaciones de trabajo y escuela; necesitas administrate más para que te alcance el tiempo. Te busca un amor que ya lo hacías perdido para pedirte que vuelvan. Te llega una invitación a salir de viaje para los últimos de mes. Seguirás con mucha suerte en cuestiones de dinero extra y más con los números 03, 22 y 87. Los solteros este 13 de junio deben prender una vela roja y le vas a llevar tres rosas rojas a San Antonio en su iglesia y le vas a pedir con mucha fe que venga el amor a ti y seas feliz, verás que pronto se te cumplirá. Trata de cuidarte de los robos o pérdidas, sé más precavido. Te buscan para un trabajo nuevo y va a ser de administración o ventas, acéptalo, estás en tu tiempo de crecer económicamente. Evita pelear con tu papá, recuerda que él quiere lo mejor para ti. Recibes un regalo por tu cumpleaños y eso te hará sentir muy feliz. No seas tan posesivo, aprende a ser más compartido.

CÁNCER

Semana de sentirte un poco agotado por todos los viajes y la presión del trabajo, es tiempo que te des un descanso y planees unas vacaciones a corto plazo. En el trabajo tendrás juntas para reacomodar a tus compañeros de trabajo o abrir una sucursal nueva. Te compras ropa y zapatos para una boda. Ya no le des consejos a ese amigo que no quiere escuchar, evita gastar energías. Los cáncer que están solteros este 13 de junio les recomiendo rezar a San Antonio y prender una vela blanca y poner un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y pedirle con mucha fe que venga el amor verdadero a tu vida. Te cambias de casa o decides irte a vivir un tiempo solo. Te busca tu familia para invitarte a la fiesta de tus abuelitos. Decides poner un negocio de comida o publicidad, hazlo que ya vas a entrar a tu mejor etapa que es tu cumpleaños, así que a crecer más profesionalmente. A los cáncer que están casados tendrán problemas por cuestiones de celos, traten de solucionarlo sin dramatizar. Tus números de la suerte son 23, 10 y 77.

LEO

Semana de tener cambios importantes en tu vida profesional, por fin te hablan del trabajo que estabas anhelando o en tu empresa te van a dar un desempeño nuevo y un incremento de salario, sólo recuerda no presumir tanto porque te llenas de malas energías. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio. Recibes la invitación de salir de viaje en el mes de tu cumpleaños, no lo pienses, hazlo. Ten cuidado con problemas de accidentes o heridas, sé más precavido. Los que están solteros o quieren formalizar su relación este 13 de junio deberán poner en el zapato derecho siete pétalos rojos y allí los vas a traer todo el día y vas a prender una vela roja y a pedir que venga a ti el amor y verás cómo te van a hacer el milagro muy pronto. Te busca un primo o tío para pedirte una ayuda económica. Ya no insistas con esa personas que no te quiere, recuerda que es mejor cerrar círculos y seguir avanzando. Te dan un crédito de casa o terreno. Te buscan de gobierno para un proyecto. Números de la suerte: 23, 18 y 65.

VIRGO

Semana de pagos atrasados y ponerse al corriente con las deudas, tu signo es muy olvidadizo, trata de hacer una agenda para mantenerte al día. Te llega una invitación de irte de viaje con tu familia y va a ser en el mes de julio. Tramitas tu residencia o visa. Te busca un amigo para ofrecerte un negocio de publicidad o administración de locales, acéptalo, te irá de lo mejor. Siempre tienes que estar actualizando tus estudios para mantenerte a la vanguardia, procura

tomar un curso de verano. No olvides que los amigos sinceros son los que te van a apoyar en las buenas o malas, trata de diferenciar bien tus amistades. Este 13 de junio ponte algo rojo de ropa y mucho perfume y le llevas 13 monedas a San Antonio a su iglesia para que traiga el amor verdadero a tu vida. Golpe de suerte en la lotería con los números 03, 22 y 87. Ya no seas tan dramático en tu vida diaria, aprende a soltar situaciones que no puedes controlar y sé feliz. En cuestiones de salud trata de cuidarte de la presión arterial o el azúcar.

LIBRA

Semana de no rendirse y salir adelante de todos los problemas, recuerda que la facultad es que tu signo puede mediar y solucionar los problemas de trabajo o familiar, así que no te desesperes que ya tendrás la solución. Te busca el director de la empresa para regañarte por culpa de un problema de redacción o facturación, trata de solucionarlo cuanto antes. Te invitan a ir de viaje en estos días. Harás un curso de literatura o fotografía. Los Libra que no se han casado o no tienen pareja formal este día 13 de junio deben ir a la iglesia de San Antonio y le vas a prender tres veladoras, le pides que venga a ti el amor sincero o el casamiento y verás que te va a cumplir. Te buscan para invitarte a un negocio de ingeniería o diseño gráfico. Ya no pelees con tus hermanos, trata de no ser tan caprichoso. Te regalan un perfume o ropa, recuerda que los mejores regalos son los que no se esperan. Tus números de la suerte son 02, 11 y 87. Mandas a arreglar la cocina o la puerta de tu casa. A ti te hace mucho bien tener una mascota así que busca una.

ESCORPIÓN

Semana de empezar de nuevo y con las mejores energías a tu alrededor y más en tu trabajo. Yo sé que a veces no estamos laborando en el mejor lugar o no te sientes confortable pero recuerda no salirte de ahí hasta que tengas otro trabajo firme, que te va a llegar en estos días. Ten cuidado con lo que comes, sobre todo con los lácteos para que no tengas problemas de infección estomacal. Ya es tiempo de formalizar o tener un amor y este 13 de junio te vas a poner un pedazo de canela entera en el zapato derecho y le vas a prender una vela rosa a San Antonio para que te traiga ese amor que tanto estás esperando. Ten cuidado con los gastos imprevistos, trata siempre de ahorrar. Sabrás de un fraude. Si estás casado te llegará un nuevo integrante a la familia. No tengas dudas de qué quieres estudiar, recuerda que tú eres empresarial y defensora, así que estudia leyes o comercio internacional. Tus números de la suerte: 03, 22 y 87.

SAGITARIO

Semana de tener mucho cuidado con lo que platicas con los compañeros de trabajo o escuela, serán días llenos de chismes o intrigas, así que trata de mantenerte al margen de esas situaciones. Te invitan a irte de viaje con tu familia en julio. Decides ahora sí hacer dinero y empezar un negocio que te ayudará a estar mejor económicamente, recuerda que tu signo es negociante natural así que no lo pienses y hazlo. Realizas pagos de colegiatura. Trata de seguir con la dieta y mantenerte con ejercicio para que no vuelvan esos kilos de más. Empiezas en estos días a hacer limpieza en tu casa y sacar todo lo que no utilizas para que la energía fluya mejor. Para los solteros o que ya se quieren casar, este 13 de junio van a conseguir tres rosas blancas y una vela roja y se lo van ofrecer a San Antonio para que les traiga ese amor verdadero a tu vida. Trata de usar mucho perfume toda la semana para que las buenas energías fluyan a tu alrededor. Un amor del signo de Piscis o Aries se va de tu lado. Cuidado con problemas legales. Tus números de la suerte: 31, 28 y 07.

CAPRICORNIO

Semana de renovarte por completo y sacar esas malas energías que sólo estaban truncando tu futuro. En el trabajo te va a llegar un desempeño nuevo de puesto y también un dinero extra. Un amigo se está enamorando de ti pero es mayor que tú. Realizas tareas de escuela o sacas el título. Ya no seas tan intenso con lo que opinen los demás, recuerda tomar las cosas de quien viene. Los que están solteros, este día 13 de junio deben ponerse algo de plata en el cuello y mucho perfume y van a ir a la iglesia de San Antonio y le prenden una vela roja para que les traiga el amor que tanto deseas. Te buscan de gobierno para ofrecerte trabajo. Recibes apoyo por parte de un familiar para poner un negocio, recuerda que a tu signo lo domina el vestirse y verse bien, así que trata de gastar tu dinero en eso y no con los amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 19 y 65. No pelees con tus padres, trata de entender que lo que más desean es verte feliz.

ACUARIO

Semana de preparar asuntos de tu trabajo importantes para restructuración de la empresa, recuerda que tú eres pieza clave, es importante que estés al 100% en todo. Te llega una invitación a salir de viaje. Trata de cuidar tu dinero o gastar sólo lo que necesites. Eres muy cariñoso y amoroso, es una virtud de tu signo pero a veces no llega esa persona ideal así que este 13 de junio vas a ponerte algo de color rojo en la ropa y vas a la iglesia de San Antonio, le vas a dejar de limosna 13 monedas y a pedir con mucha fe que te traiga ese amor que tanto anhelas y verás cómo vendrá a ti. No seas tan exigente contigo mismo a veces se vale equivocarse y aprender de los errores. Compras un boleto de avión a tu mamá para irse de viaje. Trata de cuidarte de problemas de infección de la piel o pulmones, deja a un lado el cigarro. Ya no pelees con tu ex pareja, trata de cerrar ese círculo. Números de la suerte son 17, 66 y 51.

PISCIS

Semana de tener la invitación a salir de viaje o irte con tu pareja de vacaciones, hazlo, lo necesitas para estar más motivado en tu trabajo. Te buscan para que pagues una deuda del pasado, trata de solucionar eso. No seas tan dramático y no sufras por algo que no ha pasado. Serán días de recordar a una persona muy especial en tu vida. Compras ropa para una boda. Te va a ir bien en tu negocio, sólo es cuestión de paciencia. A los Piscis que ya desean casarse o tener pareja, este 13 de junio te vas a poner mucho perfume y ropa de color amarilla y vas a ir a la iglesia de San Antonio y le prendes una vela roja y pides con mucha fe que venga ese amor que necesitas. Tendrás dudas sobre tu trabajo actual y eso te dejará algo pensativo, recuerda que si ya no te sientes a gusto debes buscar nuevas oportunidades. Evita meterte tanto en cuestiones de cursos de sanación o ciencias ocultas porque después no sabrás cómo cerrar esa energía. Números de la suerte: 51, 28 y 09.